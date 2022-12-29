В Беларуси рухнула ракета от ЗРК С-300 недалеко от границы с Украиной

Опубликованы фото ракеты, предположительно, упавшей на территории Беларуси.

В Беларуси заявили о падении ракеты C-300 / t.me/Hajun_BY

В Беларуси заявили о том, что не юге страны рухнули обломки ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.

В РБ уже создали комиссию специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны, которая устанавливает причины падения, сообщают пропагандисты БелТА.

При этом называют 2 версии случившегося: "Залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону", и сбитие ракеты "в результате работы систем ПВО Беларуси".

В свою очередь мониторинговая группа Белорусский гаюн опубликовала фото, предположительно, упавшей на территории Беларуси ракеты.

/ t.me/Hajun_BY

В сообщении подчеркивается, что ракета была найдена в поле в Ивановском районе Брестской области.

/ Скриншот

Уточняется, что обломки нашли недалёко от деревни Горбаха, при этом информации пострадавших нет.

/ t.me/Hajun_BY

Ракетный удар РФ

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.

Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.

Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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