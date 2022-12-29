В Беларуси рухнула ракета от ЗРК С-300 недалеко от границы с Украиной

В Беларуси заявили о том, что не юге страны рухнули обломки ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.
В РБ уже создали комиссию специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны, которая устанавливает причины падения, сообщают пропагандисты БелТА.
При этом называют 2 версии случившегося: "Залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону", и сбитие ракеты "в результате работы систем ПВО Беларуси".
В свою очередь мониторинговая группа Белорусский гаюн опубликовала фото, предположительно, упавшей на территории Беларуси ракеты.
В сообщении подчеркивается, что ракета была найдена в поле в Ивановском районе Брестской области.
Уточняется, что обломки нашли недалёко от деревни Горбаха, при этом информации пострадавших нет.
Ракетный удар РФ
Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.
Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.
Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.
Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.
В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.
Читайте еще:
- В ВСУ рассказали о вероятных сроках нового массированного ракетного удара РФ
- "Россия - сумасшедший сосед": Данилов рассказал, будет ли ракетный удар на Новый год
- Ракетный удар РФ: в Киеве гремят взрывы – что известно о раненых и разрушениях