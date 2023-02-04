РФ готовит новый ракетный удар: февраль для оккупантов "специфический месяц" – ВСУ

Оккупанты проводят активную разведку с помощью беспилотников. Для вывода в Черное море кораблей с ракетами им требуется 1,5-2 часа.

РФ готовит новый ракетный удар по Украине/ Минобороны РФ, скрин

Российские захватчики готовятся к проведению нового ракетного удара по Украине. Для этого они проводят активную разведку, запуская много беспилотников.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отмечает, что противник пытается собрать как можно больше информации перед ракетной атакой.

"Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БПЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их всё больше и больше появляется с акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем направление на Одесскую область", – говорит Гуменюк.

Она рассказала, что сейчас из-за шторма в Черном море нет российских кораблей-ракетоносителей. Но суда, которых в корабельной группировке врага насчитывается девять, могут быстро выйти в море. Для того, чтобы выйти на боевые позиции, кораблям требуется 1,5-2 часа.

Гуменюк также отметила, что российские захватчики тяготеют к определенным датам. Февраль для них является специфическим месяцем, ведь именно в этот месяц год назад началось полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас враг собирает информацию и готовится к новому ракетному удару.

Ракетный удар по Краматорску

Напомним, вечером 1 февраля российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. Российская ракета попала в жилой дом. В результате попадания были разрушены два подъезда, людей доставали из-под завалов.

В результате ракетного удара четыре человека погибли, два человека были спасены из-под завалов. 18 человек были травмированы. Утром 3 февраля спасатели сообщили, что завершили разбирать завалы разрушенного дома.

Ранее сообщалось, что РФ может готовить новый удар по Украине. Оккупанты готовы использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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