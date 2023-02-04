Обострение ожидается в феврале и марте: боец ВСУ назвал два сценария наступления России

У войск РФ большие проблемы с ведением боевых действий – при захвате нескольких километров на Донбассе они теряют десятки тысяч солдат, сказал Евгений Карась.

Если оккупанты России сломя голову бросятся в атаку, для них это будет темнота в конце тоннеля - Карась / Коллаж Минобороны РФ, скриншот YouTube

Рассматриваются две основные версии возможного нового наступления оккупантов России на Донбассе. Первая – враг пойдет на убой, как было раньше. Вторая предполагает минимизацию рисков с их стороны, поскольку россияне понимают, что несут серьезные потери. Анализ ситуации показывает, что обострение на фронте может произойти в феврале и марте. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

В интервью Главреду он рассказал, что российские оккупанты пойдут в наступление в Донецкой и Луганской областях либо на убой, либо будут атаковать, но серьезно не рискуя. Они понимают, какие серьезные потери понесли в боях за тот же Соледар.

"Рассматривается две версии. Первая – русские попрут "пушечным мясом" на убой, как в последний раз. Вторая – не будут так рисковать, потому что тогда они могут нарваться на историю, которая произошла после Северодонецка и частично возникла сейчас. То есть войска, которые взяли Соледар, ничего этим не достигли, потому что Соледар – это их новая Чернобаевка, потому что там низина и дальше наступать трудно. Более того, из-за взятия Соледара россияне несчастны. Хотя российская пропаганда подала это как достижение, российские военнослужащие понимают, что это было сделано ценой огромных потерь", - рассказал Карась.

По его словам, вражеские силы сталкиваются с большими проблемами в ходе боевых действий. Чтобы захватить несколько километров, им приходится терять десятки тысяч своих солдат.

"Зэки" практически закончились (их осталось около 10 тысяч из 30-40), мотивация нулевая, десантники работают на юге Бахмута. Под Кременной десантников, которых перебрасывали из Херсона, тоже включили как резерв. Даже один десантный полк перебросили с Лиманского направления на юг Бахмута. Я уже не говорю о том, что для отвлекающих атак во время взятия Соледара россияне положили много мобилизованных из "ЛДНР", из-за чего эти "республики" сейчас в паническом настроении, потому что им нечем пополнить силы. Такими атаками россияне показывают, что у них есть большие проблемы с ведением войны, потому что для взятия нескольких километров они теряют десятки тысяч солдат", - сказал военный.

Он отметил, что оккупанты РФ в такой ситуации могут пойти наступать не "сломя голову", а сохраняя максимальную численность своих войск. К тому же они рассчитывают, что у ВСУ есть силы для наступления на двух оперативных направлениях, и это создаст проблемы для захватчиков.

"Соответственно, россияне могут не наступать сломя голову, чтобы сохранить максимальное количество войск и иметь резервы для украинского контрнаступления. Тем более, что россияне предполагают наличие у Украины войск для контрнаступления на двух оперативных направлениях, что создаст для них проблемы. Я не знаю, что для нас хуже – то ли то, что русские станут в оборону, то ли то, что они будут атаковать. Их атака – это безумие и Первая мировая, но в то же время силы русских быстро закончатся. Поэтому даже если они сломя голову бросятся в атаку, для нас это будет черный месяц, но это будет темнота в конце тоннеля. Потому что тогда украинская весна будет очень стремительной", - добавил военнослужащий.

Также боец ВСУ уточнил, что анализ факторов указывает на февраль и март как периоды обострения на фронте.

"Все факторы указывают именно на то, что февраль и март будет периодом обострения", - подчеркнул Евгений Карась.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны агрессора. Как полагает чиновник, к годовщине полномасштабного наступления, 24 февраля, захватчики будут пытаться показать своему населению, дескать, "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты РФ уже мобилизовали 500 тысяч человек. Глава Минобороны допустил наступление российских войск к 24 февраля. Резников предположил, что они могут пойти в атаку на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что глава Кремля Путин собирается пойти в наступление в марте-апреле. По его мнению, теперь Москва будет пытаться добиться не "победы", а более выгодного положения для своих войск. После этого Кремль планирует начать переговоры с Украиной в мае.

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Война России против Украины: