Российский подполковник находился на пенсии с 2000-х, но с начала полномасштабного вторжения решил поехать убивать украинцев.

ВСУ ликвидировали российского подполковника-астролога / Коллаж фото Анатолий Штефан, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Суворова. Российский подполковник совмещал военную службу с астрологией. Об этом сообщает Анатолий Штефан.

Суворов служил в 51-м парашютно-десантном полку. До полномасштабного вторжения в Украину он был на пенсии и жил в Ореле. Оккупант вышел на пенсию по выслуге лет еще в 2000-х.

Интересно то, что россиянин решил стать астрологом от безделья. Он три года учился на факультете астрологии института картографии и геодезии и защитил диплом на тему "Совместимость людей".

Суворову не помогли его астрономические способности и он не смог предсказать собственную смерть. С начала вторжения он пошел на фронт убивать украинцев. Бойцы ВСУ успешно уничтожили вражеского подполковника в Донецкой области.

Как сообщал Главред, 6 января в российском Волгограде похоронили ликвидированного в Украине 56-летнего ветерана спецназа "Гром" майора Олега Самсонова.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

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