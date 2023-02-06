Повторное наступление будет по всей линии фронта - Свитан

Россияне пытаются захватить новые позиции в Луганской и Донецкой областях. Ежедневно РФ бросает на фронт до 3 тыс. новых оккупантов.

Российские оккупанты будут наступать по всей линии фронта / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину. Самые ожесточенные бои ожидаются на Донбассе. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, сообщает ТСН.ua.

Россияне пытаются надавить на участках фронта Луганской и Донецкой областей от Угледара до Купянска. Свитан убежден, что враг будет наступать по всей линии фронта. Эксперт также считает, что оккупанты все тщательно планируют.

Эксперт акцентировал внимание на том, что ежедневно на территорию РФ заходит до 3 тыс. оккупантов.

Враг сначала пытается провести разведку боем. Это, по данным Свитана, сейчас происходит в Угледаре и Купянске. Также оккупанты хотят продвинуться из-под Кременной в сторону Лимана. Также они могут двинуться из-под Кременной в сторону Лимана.

Россияне продолжают наступление в районе Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

"Может быть, по результатам проведенной разведки боем будут предприняты некоторые обходные маневры, допустим, это видно в районе Угледара, россияне пытаются наступать чуть западнее, для того, чтобы зайти в тыл нашим Донецким частям", — сказал Свитан.

Враг хочет отрезать дороги, которые ведут к Бахмуту. Однако ВСУ готовятся к этому.

"Рубежи обороны у нас готовы, резервы готовы, подходит техника, усиливаются направления, по которым россияне будут пытаться двигаться", — добавил он.

Угроза наступления России на Донбассе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупационные войска стягивают войска на фронт на востоке Украины и готовятся к переходу в наступление. Как сказали в разведке, Путин поставил своим войскам задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей до марта.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты России могут начать наступать к 24 февраля. Силы обороны Украины готовы отражать атаки. В направлении Харькова враг пока не сформировал ударных группировок, однако их появление там не исключено.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Войска РФ готовятся к наступлению и продолжают контролировать Белогоровку. Враг пытается найти слабые места в обороне украинской армии.

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