Россия готовит новое наступление: Зеленский срочно провел заседание Ставки

Участники заседания Ставки заслушали данные от разведки о возможных действиях россиян в ближайшее время.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает Офис президента, одним из основных вопросов рассматривали возможное масштабное наступление войск России.

Руководство ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

Отдельное внимание участники уделили позициям Сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

Участники также заслушали данные от разведки о возможных действиях россиян в ближайшее время.

Члены Ставки рассмотрели вопросы кандидатур для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

Кто принимал участие в заседании:

руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

командующие родами войск и оперативных направлений.

"К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Угроза наступления России на Донбассе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупационные войска стягивают войска на фронт на востоке Украины и готовятся к переходу в наступление. Как сказали в разведке, Путин поставил своим войскам задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей до марта.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты России могут начать наступать к 24 февраля. Силы обороны Украины готовы отражать атаки. В направлении Харькова враг пока не сформировал ударных группировок, однако их появление там не исключено.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Войска РФ готовятся к наступлению и продолжают контролировать Белогоровку. Враг пытается найти слабые места в обороне украинской армии.

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