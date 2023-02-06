Россия готовит новое наступление: Зеленский срочно провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Как сообщает Офис президента, одним из основных вопросов рассматривали возможное масштабное наступление войск России.
Руководство ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.
Отдельное внимание участники уделили позициям Сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.
Участники также заслушали данные от разведки о возможных действиях россиян в ближайшее время.
Члены Ставки рассмотрели вопросы кандидатур для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.
Кто принимал участие в заседании:
- руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- командующие родами войск и оперативных направлений.
"К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
Угроза наступления России на Донбассе
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупационные войска стягивают войска на фронт на востоке Украины и готовятся к переходу в наступление. Как сказали в разведке, Путин поставил своим войскам задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей до марта.
Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты России могут начать наступать к 24 февраля. Силы обороны Украины готовы отражать атаки. В направлении Харькова враг пока не сформировал ударных группировок, однако их появление там не исключено.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Войска РФ готовятся к наступлению и продолжают контролировать Белогоровку. Враг пытается найти слабые места в обороне украинской армии.
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