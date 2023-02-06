Пригожин вызвал Зеленского на "дуэль в небе" и заявил об отводе войск

На постановочных кадрах Пригожин хвастается террористическим обстрелом города Бахмут Донецкой области.

Зеленский, Пригожин / president.gov.ua, скриншот

Скандальный главарь террористического ЧВК Вагнер Евгений Пригожин говорит, что готов отступить от Бахмута.

Российский террорист записал видео и заявил, что отступит от Бахмута, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на "дуэль в небе".

На постановочных кадрах Пригожин хвастается террористическим обстрелом города Бахмут Донецкой области и признает, что готов "сдать" этот населенный пункт. Однако есть условие – террорист хочет "воздушного боя" на самолете МиГ-29.

"Завтра сажусь на МиГ-29. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут – ред.), если нет – идем к Днепру", — заявил Пригожин.

Бои за Бахмут

Российские оккупанты пытаются продвинуться вперед и захватить Бахмут в Донецкой области. Они бросили на это направление все силы, чтобы прорвать линию обороны. Об этом заявила 4 февраля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

За два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах, рассказал полковник Сергей Череватый. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

2 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что хозяин Кремля дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

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