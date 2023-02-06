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"Угроза высокая": РФ может обстрелять Украину ракетами - Генштаб

6 февраля 2023, 20:26
В Генштабе ВСУ заявили, что высока угроза нанесения авиационных и ракетных ударов по всей Украине.
Ракета, ракетный удар, дым
РФ готовится к новому обстрелу Украины / Коллаж фото Минобороны РФ , pixabay.com

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев и готовятся к новому ракетному удару. Под угрозой находится вся Украина. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты могут нанести авиационные и ракетные удары.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что только в течение суток россияне нанесли по Украине 5 ракетных и 12 авиационных ударов.

"Совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Краматорску

Напомним, вечером 1 февраля российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. Российская ракета попала в жилой дом. В результате попадания были разрушены два подъезда, людей доставали из-под завалов.

В результате ракетного удара четыре человека погибли, два человека были спасены из-под завалов. 18 человек были травмированы. Утром 3 февраля спасатели сообщили, что завершили разбирать завалы разрушенного дома.

Ранее сообщалось, что РФ может готовить новый удар по Украине. Оккупанты готовы использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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