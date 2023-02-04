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"Это законные военные цели": в Украине не исключают вероятность мощного удара по Москве

4 февраля 2023, 21:09
Украинская сторона может уничтожить на территории России военные объекты, где оккупанты хранят ракеты, которым атакуют города Украины.
Вениславский, Кремль
В Украине не исключают удар по Москве / фото Коллаж УНИАН, Википедия

Места, где Россия хранит свои ракеты и другую технику, являются военными целями. Поэтому нельзя исключать, что ВСУ нанесут удар по территории России, чтобы уничтожить эти цели. Об этом заявил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны и разведки Украины Федор Вениславский, сообщает Bild.

Такие удары могут быть нанесены даже западным оружием, которое поступило в Украину в качестве военной помощи.

"Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями", - сказал Вениславский.

Отвечая на вопрос об ударах по Москве, он отметил, что подобные решения будет принимать украинское военное командование.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные могут зайти на территорию РФ. Но он акцентировал внимание на том, что это придется сделать исключительно ради освобождения украинских территорий. Он убежден, что Кремль сам приближает завершение существования РФ.

Развал России

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации.

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