"Стальной кулак": Украине нужна "танковая коалиция" для успешного контрнаступления - Резников

ВСУ сдерживают наступление оккупантов 155-мм артиллерией и другими средствами поражения.

Украине необходима танковая коалиция для контрнаступления / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Украина сможет пойти в мощное контрнаступление, но для успеха необходима "танковая коалиция" с натовской техникой. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Эти танки нанесут удар оккупантам "стальным кулаком".

"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их как "стальной кулак" для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение в каком именно месте это делать", — сказал Резников.

Сейчас ВСУ сдерживают оккупантов благодаря 155-мм артиллерии и другим средствам поражения.

Украина получит танки Leopard 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Стало известно, что западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

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