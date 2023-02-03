glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Стальной кулак": Украине нужна "танковая коалиция" для успешного контрнаступления - Резников

3 февраля 2023, 22:06
ВСУ сдерживают наступление оккупантов 155-мм артиллерией и другими средствами поражения.
Резников, танк Abrams
Украине необходима танковая коалиция для контрнаступления / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Украина сможет пойти в мощное контрнаступление, но для успеха необходима "танковая коалиция" с натовской техникой. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Эти танки нанесут удар оккупантам "стальным кулаком".

"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их как "стальной кулак" для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение в каком именно месте это делать", — сказал Резников.

Сейчас ВСУ сдерживают оккупантов благодаря 155-мм артиллерии и другим средствам поражения.

Украина получит танки Leopard 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Стало известно, что западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Другие новости:

война в Украине танки военная помощь вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:30

"Возьмем в тиски": Свитан назвал два города, которые вскоре будут под контролем ВСУ

22:06

"Стальной кулак": Украине нужна "танковая коалиция" для успешного контрнаступления - РезниковВидео

22:05

Чтобы не "съели" любимую одежду: 3 эффективных способа, как избавиться от моли в шкафу

21:37

Уже все готово: Зеленский анонсировал новые санкции СНБОВидео

21:37

Юная леди с плавными изгибами: как сейчас выглядит 17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:28

"Ситуация очень тяжелая": Зеленский рассказал о событиях на фронтеВидео

21:07

Кремль отреагировал на формирование "Гвардии наступления" и пригрозил захватом новых территорийВидео

20:42

"Украина спасла мир": эксперт рассказал о безумном плане Путина, который ему не удалось реализоватьВидео

20:41

"Вкус как у деревни": молодуху-разлучницу путиниста Петросяна размазали за нелепый внешний вид

Реклама
20:40

Почему 5 февраля нельзя никому поднимать деньги: приметы и запретыВидео

20:14

Россия хочет большого реванша: Зеленский предупредил о начале важнейшего периода для УкраиныВидео

19:20

В ближайшее время многим из нас станет очень страшномнение

19:18

Новые Javelin и HIMARS: США выделяют крупнейший военный пакет для УкраиныВидео

19:12

"Могут нанести неожиданный удар": в ВСУ рассказали, с какого направления РФ может внезапно атаковатьВидео

19:10

Будет ли прямое столкновение: Пионтковский объяснил заявление НАТО о готовности к войне с РФВидео

19:06

"Иди на фронт, если ты такая пророссийская": в РФ затравили и выгоняют из дому блогерку Эльвину

18:33

Какие города в Украине станут самыми опасными в начале февраля: экстрасенс сделал прогнозВидео

18:29

На "перекур" остановились и все взлетело в воздух: ВСУ устроили "громкий фейерверк" оккупантамВидео

18:28

Минздрав при поддержке Favbet начал первое в стране исследование по игровой зависимости реклама

18:24

"Путин злопамятный и мстительный": Гудков назвал истинные мотивы диктатора РФ в войне против УкраиныВидео

Реклама
18:24

Сюрпризы и долгожданные события: кому повезет уже на этих выходных

17:54

Большинство украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет: эксперт назвала критический год

17:51

"Потеряет смысл для существования": эксперт назвал реалистичный сценарий развала РФВидео

17:45

Возвращение Крыма до лета: у Зеленского оценили прогноз БудановаВидео

17:39

"Возвращаются морозы": синоптик рассказала, будет ли в Украине ранняя весна

17:16

Оля Полякова вместо трека с Винником записала шлягер с грузинским красавцем-певцомВидео

17:10

Путин совершил две массивные стратегические ошибки в войне против Украины – глава ЕврокомиссииВидео

17:07

Быстрее, чем на терку: как легко нашинковать морковку по-корейскиВидео

17:06

"Сдавать никто не будет": Зеленский сделал сильное заявление о ситуации в БахмутеВидео

16:47

Снежное полнолуние: как повлияет на людей и что нельзя делать в этот день

16:45

Российскому фигуристу таки ампутируют конечностиВидео

16:38

Зима еще не начиналась: синоптик напугал прогнозом для Украины и назвал дату "дикого" холодаВидео

16:30

Как устранить скрип деревянного пола: идеальное решение громкой проблемыВидео

16:26

Умер известный модельер Пако РабаннВидео

16:24

8 бригад бойцов: МВД объявила сбор добровольцев для деоккупации Крыма и Донбасса

16:24

Пригожин в отчаянии зовет солдат НАТО в ЧВК "Вагнера": эксперт объяснила странное обращение "повара Путина"Видео

16:18

Враг копит силы: в ОП предупредили об угрозе наступления оккупантовВидео

16:12

Известная модель предложила Путину свои голые фото в обмен на завершение войны

15:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

15:43

Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнцаВидео

Реклама
15:30

Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого разаВидео

15:27

Зачем в чай добавляют пшено: ответ вас удивит

15:26

Засада ВСУ под Угледаром: украинские спецназовцы взорвали танк РФ и захватили пленныхВидео

15:05

Долетался: ВСУ под Бахмутом "приземлили" российский штурмовик Су-25Видео

14:58

Favbet Foundation передал украинским разведчикам бронированный микроавтобус

14:50

Не только когда врут: почему люди не смотрят в глаза при разговореВидео

14:49

"Приезжайте и замените моего мужа": Влад Яма в плавках посверкал лысиной в США и "получил" в СетиВидео

14:44

В семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось гореВидео

14:36

Китайский гороскоп на февраль 2023: море любви, отдыха и достижений

14:35

Освобождение от мобилизации: как подтвердить право на отсрочкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять