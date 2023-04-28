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Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 6, погиб ребенок

Анна Ярославская
28 апреля 2023, 09:07 обновлено 28 апреля, 09:38
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В Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди.
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В Умани растет число жертв ракетного удара РФ / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Рано утром 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом, разрушен подъезд. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв и пострадавших растет.

По данным МВД Украины, по состоянию на 8.30 в Умани известно о четырех погибших. Троих людей извлекли из-под завалов. Еще один человек скончался в больнице.

17 человек ранены и получают медицинскую помощь. Спасены трое детей.

видео дня
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Позже глава Черкасской ОВА Игорь Табурец уточнил, что число жертв в Умани возросло до шести. Еще девять человек – в больнице. Спасательная операция продолжается.

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Советник главы Офиса президента Дарья Заровна сообщила, что в Умани в результате ракетной атаки россиян погиб ребенок.

"Ей было 3-4. Ребенок, который ничего никому не сделал", - написала она.

Скриншот
Скриншот / t.me/dashazarivna

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную ракетную атаку оккупантов по Украине. По его словам, в Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. Есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок.

В Днепре обстрел оккупантов также забрал жизнь ребенка.

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов – мирные люди и объекты", - написал Зеленский в Telegram.

"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", - добавил глава государства.

  • Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023
    Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023
    Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023
    Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023
    Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023
    Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023
    Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023
    Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023
    Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Масштабная ракетная атака 28 апреля 2023

28 апреля 2023 года около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В Киеве также прозвучала серия взрывов. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога.

По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме них, были сбиты еще два БПЛА (тип дронов устанавливается).

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пострадал ребенок - девочку доставили в Охматдет.

В Днепре российская ракета попала в один из жилых домов. Погибла молодая женщина и ребенок.

Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:

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