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РФ била крылатыми ракетами, Искандерами и дронами: в ВСУ назвали вероятные цели

Алексей Тесля
28 апреля 2023, 10:36 обновлено 28 апреля, 10:40
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Оккупанты использовали самолеты стратегической авиации, которые ударили ракетами из района Каспийского моря.
Росссийская ракета, Юрий Игнат
Юрий Игнат раскрыл детали ракетного удара РФ / Минобороны РФ, Командование ВСУ

Во время ракетной атаки рано утром в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты использовали четыре самолета стратегической авиации Ту-95, которые выпустили 23 ракеты, сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Как обычно они работают с района Каспийского моря. Были выпущены 23 ракеты, 21 были уничтожены ПВО в разных районах страны: и в центре, и на юге, и на востоке. Работали успешно, но, к сожалению, есть два попадания. Попали в жилые дома, пострадали гражданские. Враг, как всегда, показал свое лицо", — сказал он в эфире телемарафона.

Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ считает, что вероятно, оккупанты хотели попасть по военным объектам.

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"Враг запускает ракеты по разным маршрутам для того, чтобы преодолеть систему ПВО", — пояснил он.

"По уточненной информации, летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" – это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и состоит проблема ее обнаружения и сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной", — сказал Игнат.

Что известно о работе комплексов Patriot

Вместе с тем Игнат не сказал определенно о том, работали ли системы Patriot во время ракетной атаки РФ в пятницу, 28 апреля.

По его словам, Воздушные силы никогда не сообщают, какой тип вооружения работает и на каком направлении, потому что эта информация дала бы возможность РФ сделать определенные выводы о том, где расположен тот или иной тип вооружения.

В то же время для систем Patriot ракеты Х-101 и Х-555, которые РФ сегодня выпустила по Украине, не являются сложной целью, уточнил он.

"Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск", — добавил Игнат.

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Больше новостей:

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