Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детей

Оккупанты ударили в жилую многоэтажку ракетой Х-101. В доме практически полностью уничтожен первый подъезд. Спасатели продолжают разбирать развалины.

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Число жертв ракетного удара по Умани возросло до 10 / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

В результате ракетной атаки российских оккупантов по Умани погибли два 10-летних ребенка. Всего на данный момент известно о 10 погибших. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"К сожалению, уже есть десять погибших. Среди них – двое 10-летних деток. Работает штаб помощи потерпевшим. Оказываем всю необходимую помощь", - написал он в Telegram.

По предварительным данным, оккупанты ударили в жилую многоэтажку ракетой Х-101. В доме практически полностью уничтожен первый подъезд. В нем проживали 109 человек. В подъезде было 46 квартир, 27 из них полностью уничтожены.

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Спасатели продолжают разбирать развалины.

Тем временем в Сети публикуют кадры первых минут после того, как в жилой дом ударила российская ракета. Здание охвачено огнем.

В Умани объявили трехдневный траур.

Масштабная ракетная атака 28 апреля 2023

28 апреля 2023 года около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В Киеве также прозвучала серия взрывов. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога.

По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме них, были сбиты еще два БПЛА (тип дронов устанавливается).

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пострадал ребенок - девочку доставили в Охматдет.

В Днепре российская ракета попала в один из жилых домов. Погибла молодая женщина и ребенок.

Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:

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