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"Он был шокирован": Резников рассказал, как из-за страха оккупантов генерал РФ попал в плен

Алина Дембицкая
6 мая 2023, 00:30 обновлено 6 мая, 00:49
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Во время контрнаступления украинских защитников в Харьковской области осенью прошлого года российский генерал попал в плен.
'Он был шокирован': Резников рассказал, как из-за страха оккупантов генерал РФ попал в плен
Резников рассказал, как из-за страха оккупантов генерал РФ попал в плен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты очень боятся реакции высшего руководства на их неудачи на фронте. Именно поэтому после потери ранее захваченных украинских территорий захватчики по меньшей мере два дня не докладывают об этом своему руководству. В связи с этим во время осеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области российский генерал попал в плен, поскольку думал, что он находится в тылу. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Комарову рассказал министр обороны Алексей Резников.

"Россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территорий. Они до двух дней держат доклад на верх, чтобы им "не прилетело", - отметил Резников.

Как отметил глава Минобороны, из-за такого страха оккупантов российский генерал попал в плен во время контрнаступления украинских защитников в Харьковской области осенью прошлого года.

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"Российский генерал, который отвечает за логистику, думая, что он находится в глубоком тылу в 60 км от линии фронта, ехал с колонной, и здесь наши ребята "добрый вечер, мы из Украины" встречают нашу колонну и берут его в плен. Он был шокирован, потому что не думал, что украинцы уже будут в их понимании в глубоком тылу", - рассказал Резников.

Оккупанты массово сдаются в плен ВСУ

Недавно в Главном управлении разведки рассказали, что российские оккупанты стали гораздо чаще сдаваться в плен из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. В ГУР подчеркнули, что морально-психологическое состояние захватчиков ухудшается с каждым днем.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Он пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Украина верит в успех своего будущего контрнаступления, к которому идет подготовка. В то же время глава государства отметил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

Смотрите видео - журналистам удалось пообщаться с российскими военнопленными:

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