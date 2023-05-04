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В Воздушных силах ВСУ рассказали, от чего у российских пилотов трясутся коленки

Алина Дембицкая
4 мая 2023, 23:33 обновлено 4 мая, 23:33
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Игнат подчеркнул, что ЗРК Patriot может стать эффективным аргументом на некоторых направлениях, даже с моральной точки зрения.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, от чего у российских пилотов трясутся коленки
Игнат рассказал, от чего у российских пилотов трясутся коленки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

Украина получила американские зенитно-ракетные системы Patriot с целью защиты от агрессии со стороны государства-оккупанта России. К тому же, эти комплексы будут иметь дополнительное психологическое воздействие на российских пилотов. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью LIGA.net.

Он отметил, что размещать ЗРК Patriot на границе опасно, поскольку комплексы попадают в зону действия российской артиллерии. Поэтому их следует располагать на значительном расстоянии, но все же они могут использоваться как эффективный аргумент на некоторых направлениях, даже с моральной точки зрения.

"Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы ... Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это, фактор самосохранения. Он будет думать: "Я ту бомбу раньше запущу, на 10-15 км, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-то там в Белгороде... А если комплексы начнут еще их уничтожать... Я думаю, такое произойдет", - сказал Игнат.

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В то же время представитель Воздушных сил отметил, что линия столкновения очень длинная, а Patriot надежно может действовать в радиусе 100-150+ км. Поэтому таких систем, а также европейских дальнобойных ЗРК Samp-T, надо больше.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

ЗРК Patriot в Украине

19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за оказанную помощь и добавил, что теперь украинское небо становится более безопасным.

Представитель ВВС Юрий Игнат ранее отмечал, что этот комплекс дальнобойный и он может доставать цели на расстоянии 150 километров. Игнат подчеркнул, что теперь украинские военные смогут "реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили".

Напомним, отправление Patriot планировалось в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Смотрите видео о том, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о ЗРК Patriot и возможностях, которые эти системы открывают перед Украиной:

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