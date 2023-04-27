У Пригожина истерика, он ищет оправдания неудачам оккупантов в Бахмуте - эксперт

Российские оккупанты пытаются оправдать свои неудачи плохими погодными условиями.

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Пригожин в истерике из-за неудач в Бахмуте / Коллаж фото соцсети, скриншот из видео

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. Они бросают на это направление огромные силы, но до сих пор так и не смогли добиться "успеха". Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который потерял в Бахмуте большое количество "вагнеровцев", уже истерит из-за этих неудач. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает 24 канал.

Сейчас оккупанты оправдываются плохими погодными условиями. При этом Пригожин в панике из-за анонсированного большого украинского контрнаступления.

"Погодные условия действительно влияют на будущее контрнаступление. Но Пригожин пользуется не очень проверенными данными. Сейчас он больше демонстрирует те проблемы, которые у них возникают не только в городе, но и вокруг", — сказал Коваленко.

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По данным эксперта, несмотря на большое количество оккупантов в Бахмуте, у "вагнеровцев" большие проблемы с флангами. Пригожин переместил часть своих боевиков в центр города, чтобы усилить штурм. Однако теперь фланги стали более уязвимыми. Коваленко отметил, что даже в Бахмуте оккупантам не хватает сил.

Он добавил, что у россиян отсутствует рациональность использования россиян. Во время украинского контрнаступления или даже системных контратак оккупационная армия может посыпаться. Это существенно изменит ситуацию на фронте.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

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