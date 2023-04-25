Одна из причин, почему ВСУ так держатся за Бахмут, кроме политики, – гуманитарная.

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Дикий объяснил, почему на самом деле так важна оборона Бахмута / 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода, УНИАН

Украинские защитники мужественно защищают Бахмут Донецкой области, ведь если его не удастся удержать, то Константиновка, Краматорск и Славянск станут новой линией фронта. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Процитирую своего "тезку" Пригожина. Он очень четко сказал, что даже когда они возьмут Бахмут, дальше они упираются в агломерацию Славянск-Краматорск и Константиновку. И даже Пригожин, условный оптимист, реалистично смотрит на вещи и сказал, что таким образом, как он берет Бахмут, на взятие Славянска и Краматорска ему бы понадобилось полтора года. Это – абсолютно четкий ответ на то, светит ли россиянам захватить весь Донбасс", - отметил Дикий.

Он подчеркнул, что одна из причин, почему ВСУ так держатся за Бахмут, кроме политики, – гуманитарная. Потому что сегодня Константиновка, Краматорск и Славянск остаются тыловыми городами. Туда иногда что-то долетает, но именно иногда и что-то.

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"А вот после сдачи Бахмута они станут линией фронта. Совершенно очевидно, что их мы удержим, потому что там можно держаться годами, и эту агломерацию россияне не пройдут. Но эти города после этого будут в таком же состоянии, в котором сейчас находятся Бахмут и Авдеевка", - отметил эксперт.

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

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