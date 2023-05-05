"Окружение Путина готовит его к сакральной жертве": Жданов рассказал о приближающемся хаосе в РФ

Эксперт подчеркнул, что Россия все ближе к 1917 году, когда начались революционные события и мобилизованные, которые не захотели идти на войну, сняли царя.

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Жданов рассказал о приближении хаоса в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Граждане страны-агрессора России все больше деморализованы. Сегодня на фронте очень мало желающих воевать против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как отметил Жданов, россияне просто не понимают смысла этой войны. Кроме того, у российской армии огромные проблемы с обеспечением и снабжением.

"Российские солдаты начинают задавать вопросы: за что они воюют в Украине, за что они умирают. Разве они воюют в России? Нет, это Украина. НАТО в Украине? Нет, украинцам просто дали западное вооружение. А дальше что – русские пойдут с автоматами против "Леопардов"? Я думаю, что на фронте все это в куче сыграет в минус для российских войск, а для нас – в плюс", - рассказал эксперт.

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По словам Жданова, Россия все ближе к 1917 году, когда начались революционные события и мобилизованные, которые не захотели идти на войну, сняли царя. Тогда русские сказали, что лучше свергнуть царя, чем идти умирать.

"Россия движется именно по этому пути. Там сейчас разворачивается террор, порождающий хаос. Уже произошел обвал экономики, который поставил россиян в сложное социальное и материальное положение", - отметил полковник запаса.

Он также рассказал, что пару дней назад глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина обратилась к гражданам России и призвала их быть готовыми к девальвации рубля и резкому росту цен на все.

"И это она сказала по федеральному каналу, ей рот не закроют. Набиуллина еще в первые недели войны положила Путину на стол заявление об увольнении, поговаривают, что со словами: "Я чужое дерьмо разгребать не буду". А Путин тогда якобы уточнил: "А вы намекаете, что это – мое?". Кстати, Патрушев тоже приносил Путину заявление об увольнении вместе с главным ФСБшником Бортниковым, но Путин сказал – нет, мол, если тонуть, то всем вместе. А сейчас, как я понимаю, вся эта компания тихонько села в спасательную шлюпку, когда "Титаник" стремительно набирает в трюмы воду. Путин думает, что они все вместе на этом "Титанике" идут ко дну, но нет, он один. Окружение Путина готовит его к сакральной жертве", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

После поражения в войне в РФ начнется хаос

Ранее военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов заявил, что поражение страны-агрессора России в войне приведет к краху путинского диктаторского режима в РФ. После этого среди элит начнется борьба за власть. При этом в России не смогут провести честные выборы – представители элит просто будут жестко "рвать" друг друга, чтобы захватить "трон".

Эксперт по российским делам Анна Лабушевская считает, что в России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации. "Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации – это только вопрос времени", - подчеркнул он.

Смотрите видео - военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан в интервью Наталье Мосейчук рассказали о большом предстоящем наступлении ВСУ:

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