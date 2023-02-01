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"Будут рвать друг друга зубами, оружием": после поражения в войне в РФ начнется хаос – политолог

1 февраля 2023, 16:26
Когда Россия проигрывает Украине войну, в РФ не будет революции – граждане этой страны на такое не способны. Однако начнется хаос и грызня элит за власть.
Российские военные, Кирилл Сазонов, Владимир Путин
После поражения в войне в РФ начнется хаос, считает военный и политолог Кирилл Сазонов/ Facebook, скрин

Поражение страны-агрессора России в войне приведет к краху путинского диктаторского режима в РФ. После этого среди элит начнется борьба за власть.

При этом в России не смогут провести честные выборы – представители элит просто будут жестко "рвать" друг друга, чтобы захватить "трон". Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов в интервью Главреду.

"Для любого диктаторского режима поражение в войне, как правило, означает крах. На примере России мы видели это и в 1917 году. Да и развал СССР, хоть и с оговорками, но можно связать с его поражением в Афганистане. Поэтому я надеюсь, что после поражения в войне с Украиной в России начнут рвать друг друга", – отмечает Сазонов.

Он напомнил, что в РФ кроме уже действующей частной военной компании "Вагнера", которую создал "повар Путина" Евгений Пригожин, уже создают и другие частные армии. Местные элиты фактически тоже создают свои армии – они набирают людей в так называемое "ополчение" – добровольческие формирования из местных жителей в регионах.

В то же время нарастают конфликты между бывшим главарем оккупантов на Донбассе Игорем Гиркиным-Стрелковым, Пригожиным и верхушкой военного командования армии РФ.

"Поэтому когда в России всё посыплется, там не будет внеочередных выборов, как в Украине, там будут рвать друг друга зубами, оружием. И тот, кто окажется сильнее, сожрет других, а потом расскажет народу, почему выбрали его", – говорит политолог.

Это означает, что поражение России в войне запустит внутри страны-агрессора серьезную "депрессию", прогнозирует Сазонов.

"Ни в коем случае не революцию, потому что россияне на нее не способны – у них не те дух и ментальность. Но грызню среди элит, мол, вожак уже не тот, это вызовет. То есть назревает жесткий конфликт, вплоть до того, что будет откалываться и Кавказ, и Татарстан", – отмечает политолог.

Перспективы распада России

Ранее профессор политических наук Ратгарського Университета США Александр Мотыль отмечал, что Россия уже не в состоянии выиграть войну против Украины. После поражения страна-агрессор РФ может распасться на части или столкнется с гражданской войной. Еще один возможный вариант развития событий – война между различными частями государства.

Эксперт по российским делам Анна Лабушевская считает, что в России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

В то же время российский историк и оппозиционер Андрей Зубов выразил мнение, что война не прекратится, пока диктатор Владимир Путин будет оставаться на посту президента РФ. При этом боевые действия могут как продолжаться на территории Украины, так и перенестись на территорию России. Запад может найти модель существования России, при которой нынешняя страна-агрессор может быть безопасной для мира.

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