"Пока Путин во главе РФ, будет идти война": Запад может сделать Россию безопасной для мира – историк

После поражения России в войне Запад может втянуть ее в свою орбиту, чтобы сделать безопасной для мира. Война не прекратится, пока Путин у власти в РФ.

У Запада есть способ сделать Россию безопасной для мира, говорит историк Зубов/ ua.depositphotos.com, Facebook

Война не прекратится, пока диктатор Владимир Путин будет оставаться на посту президента РФ. При этом боевые действия могут как продолжаться на территории Украины, так и перенестись на территорию России.

Запад может найти модель существования России, при которой нынешняя страна-агрессор может быть безопасной для мира. Такое мнение высказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов в интервью "Обозревателю".

По его словам, нормальный диалог с Россией будет возможен только после того, как будет устранен Путин и его окружение.

"Пока Путин будет во главе России, будет продолжаться война. Она может идти где угодно – в Украине или в самой России – но, безусловно, будет продолжаться война с Западом. Так же, пока Гитлер был у власти, продолжалась война нацистской Германии с миром. Только Путин так или иначе уйдет, исчезнет, когда исчезнет и это его окружения вроде Бортникова, Патрушева, Нарышкина, генералов КГБ – только после этого возможен нормальный мирный диалог с Россией", – отмечает историк.

Он подчеркнул, что такой мирный диалог предусматривает полное восстановление территориального единства Украины, возвращение всех территорий.

"Но самое главное после этого – найти ту модель существования России, которая сделает ее в долгосрочном смысле безопасной для мира. Это самое важное. Запад умеет это делать. Он продемонстрировал это после Второй мировой войны. Думаю, что и сейчас будет что-то подобное", – говорит Зубов.

По словам историка, Запад может считать, что лучше не раскалывать РФ после завершения войны, а вместо этого внутренне изменить страну в сторону демократии, свободной рыночной экономики, декоммунизации и денацификации.

"Все эти вещи будут. А единство государственного пространства, как это называют юристы, по возможности не будут разрушать", – предполагает историк.

Запад может попытаться втянуть Россию после поражения в войне в свою орбиту, "сделать ее частью своего мира и тем самым сделать безопасной", говорит Зубов.

Напомним, в Беларуси во вторник, 31 января стартовали "совместные штабные тренировки" с военными страны-агрессора России. Они неделю будут тренироваться "совместно применять войска".

Ранее военный эксперт Сергей Грабский отмечал, что защитники Украины ломают планы российских оккупантов. Они остановили наступление захватчиков на нескольких направлениях. Поэтому Путин может перенести сроки запланированного наступления.

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