Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили группу штурмовиков РФ

Пехота оккупантов пыталась окружить и взять штурмом опорный пункт защитников Украины, но поплатилась за это жизнью.

Украинские пограничники ликвидировали штурмовую группу оккупантов возле Бахмута/ ГПСУ

Под Бахмутом была уничтожена группа пехоты российских оккупантов, которая пыталась захватить украинский опорный пункт.

Вражескую штурмовую группу уничтожили украинские пограничники. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Вражеская группа пехоты пыталась окружить и взять штурмом опорный пункт наших защитников. Средствами аэроразведки противника было обнаружено, после чего пограничники-минометчики нанесли огневое поражение по захватчикам", – говорится в сообщении.

В группе было восемь оккупантов, все они погибли.

"Остатки группы оккупантов бойцы ГПСУ уничтожили из стрелкового оружия и гранатометов. Штурмовики в составе 8 человек ликвидированы полностью, все они остались лежать на поле боя", – отмечают в ГПСУ.

Ситуация под Бахмутом

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на потери, враг сохраняет высокую интенсивность атак под Бахмутом на Донетчине. На Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области происходят постоянные штурмы российских оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов рассказал, что российские оккупационные войска несмотря на безумное количество погибших продолжают идти в наступление на Бахмутском направлении. Захватчики идут в атаку по горам своих трупов.

В то же время украинские военные рассказали об обострении под Бахмутом. Оккупационные войска подтянули дополнительные резервы к городу. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города захватчики бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. В связи с этим вокруг города резко увеличилось количество пехотных столкновений.

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