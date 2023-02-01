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Украинские бойцы ликвидировали оккупанта-генсека русской Федерации карате

1 февраля 2023, 14:41
Никакое карате не спасло оккупанта Сергея Увицкого от метких пуль украинских бойцов - он был ликвидирован нашими воинами в боях на Донбассе.
ВСУ, каратист
Бойцы ВСУ ликвидировали известного русского каратиста Сергея Увицкого / коллаж фото УНИАН

Бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали еще одного известного оккупанта. В этот раз ими был убит генеральный секретарь Федерации карате киокушинкай РФ Сергей Увицкий. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба федерации.

41-летний оккупант воевал против Украины в отряде "Российского союза боевых искусств "Союз"". Увицкий был серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, победителем и многократным призером первенств страны-агрессора.

Причем он был далеко не единственным каратистом в этом отряде врагов. Там еще наличествуют Сергей Плеханов (двухкратный чемпион Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии К1), Виктор Горн (чемпион Кубка мира, чемпион Европы), Всеволод Мохирев (тренер и руководитель одной из городских организаций киокушинкой) и другие.

Напомним, в России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.

До того на войне в Украине был ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.

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