Бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали еще одного известного оккупанта. В этот раз ими был убит генеральный секретарь Федерации карате киокушинкай РФ Сергей Увицкий. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба федерации.
41-летний оккупант воевал против Украины в отряде "Российского союза боевых искусств "Союз"". Увицкий был серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, победителем и многократным призером первенств страны-агрессора.
Причем он был далеко не единственным каратистом в этом отряде врагов. Там еще наличествуют Сергей Плеханов (двухкратный чемпион Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии К1), Виктор Горн (чемпион Кубка мира, чемпион Европы), Всеволод Мохирев (тренер и руководитель одной из городских организаций киокушинкой) и другие.
Напомним, в России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.
До того на войне в Украине был ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.
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