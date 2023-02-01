Насиловали девушек на "пьяных вечеринках" и публиковали видео: в Киеве разоблачили группу мужчин

Полиция установила личности парней, которые издевались над немощными девушками на съемной квартире. Началось расследование, происходят обыски.

В Киеве молодые люди издевались над немощными девушками на "пьяных вечеринках"/ Нацполиция Украины

В Киеве в среду, 1 февраля, правоохранители пришли с обысками в съемное жилье группы молодых людей, которых подозревают в организации так называемых "пьяных вечеринок", на которых якобы домогались девушек.

Фото и видео с таких мероприятий подозреваемые сами публиковали в интернете. Когда об этом стало известно полиции, к парням нагрянули с обысками. Об этом сообщает Нацполиция.

"Как только в интернет-сети появилось фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек, правоохранители сразу начали отработку", – говорится в сообщении.

Полицейские установили фигурантов и места их пребывания. Было начато уголовное производство, ведутся следственные действия и розыскные меры в столице и Украине и еще одном регионе.

"В частности оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями при процессуальном руководстве прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов. Более подробная информация будет опубликована позже", – отмечают в Нацполиции.

Ранее в сети получила огласку информация о проведении в Киеве "пьяных вечеринок" группой 20-летних парней, которые якобы родом из Ивано-Франковска. Они якобы приглашали на свои вечеринки девушек, там поили их алкоголем, а потом издевались над пьяными девушками без сознания и даже совершали сексуальное насилие. Свои действия подозреваемые снимали на видео, которое затем обнародовали в интернете.

После того, как соответствующие видео появились в сети, это вызвало бурю призывов к наказанию злоумышленников за такие действия.

Ранее сообщалось, что на Запорожье в селе Очерет Заря Пологовского района российские оккупанты убили всю семью вместе с малолетними детьми. Отца с двумя детьми они расстреляли, а мать после этого изнасиловали и задушили.

Напомним, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области кадыровцы изнасиловали российскую пропагандистку телеканалу "НТВ" Ольгу Зенкову, а оператора канала Артема Епифанова избили.

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