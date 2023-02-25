"Герасимов - кретин": Гиркин взвыл из-за катастрофы в РФ с вооружением

"Стрелок" уповает на ленд-лиз из Китая и предрекает, что без помощи КНР государству-террористу будет крышка.

Игорь Гиркин / УНИАН

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что у оккупантов РФ катастрофическая ситуация с обеспечением вооружением и боеприпасами.

При этом основную вину он возложил на командование войск РФ. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.

"Мы можем оказаться голыми-босыми перед противником уже к середине года", — ноет российский террорист.

видео дня

Вместе с тем он напомнил о том, что во время позорного бегства с территории Харьковщины оккупанты РФ бросили огромное количество техники.

"Наши изумительные генералы во главе с кретином Герасимовым (Валерий Герасимов – начальник Генштаба ВС РФ, - ред.) жгут и бросают технику в таких количествах, что никакая промышленность не выдержит", — жалуется "Стрелок".

В то же время он уповает на ленд-лиз из Китая и предрекает, что без помощи КНР государству-террористу будет крышка.

"Китай – единственный может дать нам ленд-лиз, чтобы продолжать войну сколько-нибудь успешно", — скулит Гиркин.

/ Скриншот

Ранее Евгений Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".

"Попробует сбежать — по**у на его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".

Напомним, бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) влез в еще одни разборки со своими подельниками.

На сей раз он устроил выяснение отношений с бывшим главарем горловских боевиков Игорем Безлером (кличка "Бес").

Читайте еще: