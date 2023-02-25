"Герасимов - кретин": Гиркин взвыл из-за катастрофы в РФ с вооружением

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что у оккупантов РФ катастрофическая ситуация с обеспечением вооружением и боеприпасами.
При этом основную вину он возложил на командование войск РФ. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.
"Мы можем оказаться голыми-босыми перед противником уже к середине года", — ноет российский террорист.
Вместе с тем он напомнил о том, что во время позорного бегства с территории Харьковщины оккупанты РФ бросили огромное количество техники.
"Наши изумительные генералы во главе с кретином Герасимовым (Валерий Герасимов – начальник Генштаба ВС РФ, - ред.) жгут и бросают технику в таких количествах, что никакая промышленность не выдержит", — жалуется "Стрелок".
В то же время он уповает на ленд-лиз из Китая и предрекает, что без помощи КНР государству-террористу будет крышка.
"Китай – единственный может дать нам ленд-лиз, чтобы продолжать войну сколько-нибудь успешно", — скулит Гиркин.
Ранее Евгений Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".
"Попробует сбежать — по**у на его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".
Напомним, бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) влез в еще одни разборки со своими подельниками.
На сей раз он устроил выяснение отношений с бывшим главарем горловских боевиков Игорем Безлером (кличка "Бес").
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