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"Там Гитлер доживал век": аналитик рассказал, куда Путин может податься после смены власти в РФ

Алина Дембицкая
9 мая 2023, 03:55
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Эксперт отметил, что до начала войны какие-то гонцы из Кремля ездили в Южную Америку и якобы присматривали там подходящее место, чтобы в случае чего спрятаться.
Евгений Киселев, Путин
Аналитик рассказал, куда Путин может податься после смены власти в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Есть разные сценарии того, что будет с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как он уйдет от власти. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев.

Как отметил Киселев, были случаи, когда отстраненные от власти диктаторы доживали свой век на покое. В то же время были и такие случаи, когда физически с ними расправлялись очень быстро, прямо в момент военного переворота.

"Были люди, которые ехали под видом каких-то медицинских процедур, которые можно было пройти непременно где-то в Америке или Швейцарии, или том же Китае (в отношении Путина). Ему срочно нужно попасть в руки мастеров традиционной китайской медицины – только они смогут спасти вчерашнего российского диктатора", - сказал аналитик.

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Он напомнил, как политолог Аббас Галямов несколько месяцев назад поделился информацией о том, что якобы до начала войны какие-то гонцы из Кремля ездили в Южную Америку и якобы присматривали там подходящее место, чтобы в случае чего скрыться.

"Несколько лет назад я был в Аргентине и любовался красотами Северной Патагонии. И там жители вот этих мест абсолютно уверены, это городская легенда, что Гитлер у них доживал свой век. Мол, вон там, на той стороне озера дом, и Гитлер умер там, и это все ерунда, что он покончил жизнь самоубийством. А Борман, мол, вон там жил. И местные жители верят, что нацисты, по крайней мере, кто сумели спастись, доживали век среди гор и озер Северной Патагонии. Глухие места, кстати. Может, и Путин там окажется", - рассказал Киселев.

Кто такой Евгений Киселев?

Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

После поражения в войне в РФ начнется хаос

Ранее военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов заявил, что поражение страны-агрессора России в войне приведет к краху путинского диктаторского режима в РФ. После этого среди элит начнется борьба за власть. При этом в России не смогут провести честные выборы – представители элит просто будут жестко "рвать" друг друга, чтобы захватить "трон".

Эксперт по российским делам Анна Лабушевская считает, что в России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации. "Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации – это только вопрос времени", - подчеркнул он.

Смотрите интервью Евгения Киселева, который рассказал, грозит ли РФ военный переворот и кто может спасти Путина в случае проигрыша в войне:

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