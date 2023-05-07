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Жег верблюдов вместе с Шойгу: экс-депутат РФ рассказала, как Путин участвовал в шаманском обряде

Алина Дембицкая
7 мая 2023, 17:09 обновлено 7 мая, 17:09
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Максакова рассказала, что хозяин Кремля очень боится якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы "выгнать демонов Путина".
Путин, Шойгу
Путин и Шойгу проводили шаманские обряды на "Горбатой горе" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин очень верит в эффективность шаманских обрядов. Одного из шаманов он даже боится, а потому упек его в психушку. Об этом заявила экс-депутат российской Госдумы, которая уже 7 лет живет в Украине, оперная певица Мария Максакова.

Как рассказала Максакова в программе "Аргумент", хозяин Кремля больше всего боится якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы "выгнать демонов Путина в ад".

"Шел Габышев довольно долго, у него было много единомышленников. Он сказал, что в любом случае дойдет. Но к нему применили методы карательной психиатрии, его закрыли, ему не дают приблизиться к Кремлю", - рассказала экс-депутат РФ.

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По ее словам, Путин тяготеет к магическому мышлению, а потому диктатору очень страшно, когда он сталкивается со всем сверхъестественным. К тому же, глава Кремля часто участвует в разнообразных шаманских обрядах.

"Судя по многочисленным сообщениям, они проводили шаманские обряды на "Горбатой горе" с Шойгу в одинаковых костюмчиках. Там, говорят, даже сожгли несколько верблюдов, чтобы Путин не потерял остатки своего здоровья. Я предполагаю, что гораздо больше в этом помогли, к сожалению, израильские специалисты, врачи, которые поддерживают некоторое подобие жизни в его дряхлом тельце", - отметила Максакова.

Что известно о болезнях Путина

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Смотрите видео о том, сколько двойников у Путина на самом деле:

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