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Прекращение огня и мирные переговоры в Украине сейчас невозможны – генсек ООН

Алёна Воронина
9 мая 2023, 12:08 обновлено 9 мая, 12:30
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По словам Гутерреша, и Украина, и Россия убеждены, что смогут одержать победу в этой войне.
Украинские военные, Антонио Гутерреш
Переговоры о мире в Украине сейчас невозможны, считает генсек ООН/ 93 ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

Сейчас невозможно проведение мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает El Pais. Он отметил, что сейчас обе стороны убеждены в том, что смогут одержать победу в этой войне.

"К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны", – подчеркнул генсек ООН.

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При этом он отметил, что Организация Объединенных Наций общается с обеими сторонами для решения конкретных вопросов.

"Мы, насколько это возможно, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины.... А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – сказал Гутерреш.

Он добавил, что имеет основной целью установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".

Возможны ли переговоры Украины с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с главой Кремля Владимиром Путиным сегодня нельзя. Зеленский напомнил, что Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин-террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдание" грубым военным действиям российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Украина в будущем готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно с позиции своих государственных интересов. Киев готов обсуждать репарации, контрибуции от россиян, а также решения международных судов и Акт капитуляции со стороны Москвы.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на полученные мнения чиновников из США и Евросоюза писало, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ до конца года с участием Китая в качестве посредника.

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