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Был осужден за карикатуру на Лукашенко: в колонии Беларуси внезапно умер политзаключенный-блогер

Алина Дембицкая
7 мая 2023, 23:10 обновлено 7 мая, 23:29
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Мужчину приговорили к году колонии за реакцию на карикатуру на Лукашенко в "Одноклассниках".
умер политзаключенный
В Беларуси в колонии умер политзаключенный-блогер / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Весна

В Беларуси в колонии умер политзаключенный-блогер Николай Климович, которого бросили за решетку за "смайлик" в соцсетях на карикатуру на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

"В Витебской колонии №3 умер 61-летний политзаключенный-блогер из Пинска Николай Климович. Его приговорили к году колонии за реакцию на карикатуру Лукашенко в "Одноклассниках", - сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна".

Отмечается, что 28 февраля Климовича приговорили к году колонии за реакцию на карикатуру на Лукашенко в "Одноклассниках", несмотря на то, что Климович имел инвалидность сердца II группы, перенес инсульт и сложную операцию на сердце.

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Как пишут правозащитники, мужчину задержали в зале суда, поскольку до вынесения приговора он был на свободе. Перед приговором блогер заявил, что может умереть за решеткой.

"Любое заключение для меня – это смерть, потому что я должен быть под постоянным наблюдением врача, принимать много сильнодействующих препаратов. Я могу не продержаться и месяца", - говорил он.

21 апреля Брестский областной суд оставил приговор без изменений. Вскоре Николая этапировали в Витебскую колонию №3. В колонии он пробыл около двух недель.

Напомним, недавно мнимый "президент" подконтрольной агрессору России Беларуси Александр Лукашенко, ранее неоднократно обвинявший Украину и Польшу в якобы "намерении напасть на его страну", в вымышленное "нападение" вдруг верить прекратил и сам. Так, во время поездки в Ветковский район он назвал Гомельскую и Брестскую области Беларуси прифронтовыми, однако призвал местных жителей не беспокоиться из-за якобы "потенциального нападения Украины и Польши".

Также сообщалось, что Лукашенко пожаловался, что в Беларуси кто-то якобы готовит "государственный переворот", а самого диктатора "втягивают в войну". Именно поэтому, сказал Лукашенко, он выступил за размещение ядерного оружия в Беларуси. При этом он выразил готовность просить у агрессора России и стратегическое ядерное оружие.

Смотрите видео Главреда о том, зачем Лукашенко готовит свой народ к наступлению Польши:

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