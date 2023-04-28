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Лукашенко "угомонился" и уже не верит в нападение Украины на Беларусь

Андрей Ганчук
28 апреля 2023, 19:47 обновлено 28 апреля, 19:58
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Ранее Лукашенко неоднократно обвинял Украины и Польшу в якобы намерении "напасть на Беларусь" – Киев и Варшава отвергали абсурдные обвинения.
Лукашенко, ВСУ
Лукашенко вдруг перестал бояться "нападения" Украины / Коллаж Кремль, 35 ОБрМП

Воображаемый "президент" подконтрольной агрессору России Беларуси Александр Лукашенко, который ранее неоднократно обвинял Украины и Польшу в якобы "намерении напасть на его страну", в выдуманное "нападение" вдруг верить перестал верить и сам.

Как сообщает пресс-служба белорусского диктатора, в ходе поездки в Ветковский район он назвал Гомельскую и Брестскую области Беларуси прифронтовыми, однако призвал местных жителей не беспокоиться из-за якобы "потенциального нападения Украины и Польши".

"Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему", - сказал Лукашенко.

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При этом он добавил, что сам, мол, "воевать не хочет", а разговоры о войне его, дескать, "удивляют".

"Всякое может быть. Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко поклянчил "перемирия" у Украины

Ранее самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, дескать, "призвал к объявлению перемирия в Украине". Он выступил с якобы самостоятельной инициативой о "прекращении боевых действий, перемещения войск и поставок оружия обеим сторонам" и призвал, мол, к "переговорам без предварительных условий".

Кроме того, Лукашенко жаловался, что в Беларуси кто-то якобы готовит "государственный переворот", а самого диктатора "втягивают в войну". Именно поэтому, сказал Лукашенко, он выступил за размещение ядерного оружия в Беларуси. При этом он выразил готовность просить у агрессора России и стратегическое ядерное оружие.

Также Лукашенко обиделся на то, что ему указали на то, что он прогнулся под Путина. В ответ Лукашенко обвинил во всех бедах Запад и Украину и пожаловался на, мол, "непонимание белорусского менталитета".

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