"Готовят переворот" и "тянут в войну": Лукашенко побредил насчет русского ядерного оружия в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что в стране готовят переворот, а ядерное оружие от Путина ему нужно для защиты.

Лукашенко / коллаж фото УНИАН и PolitRussia

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы готовят "государственный переворот" ‒ с тем, чтобы страну "втянуть в войну". Именно так он попытался в ходе послания белорусскому народу и парламенту оправдать недавние угрозы русского диктатора Владимира Путина привезти на белорусские земли ядерное оружие.

"Беларусь пытаются втянуть в войну. Особенно усердствуют наши соседи (имеет в виду Польшу, НАТО - Главред), эти факты не спрячешь. Полным ходом идет формирование неких полков для последующего переворота в Беларуси, придет время ‒ мы вам выложим это все. Сегодня не время, идет кропотливая закрытая работа. Но поверьте на слово, я вас никогда не обманывал. Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому - бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", - заявил Лукашенко.

И якобы поэтому, по словам белорусского диктатора, "в складывающихся обстоятельствах", он "настоятельно активизировал" переговоры с Путиным по установке в Беларуси ядерного оружия.

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"Именно по возвращению, которое было выведено в 90-х, я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем", - подытожил Лукашенко.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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