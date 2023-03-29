Лукашенко загнали в угол: Беларусь становится мишенью для ядерного удара — Санников

Александр Лукашенко поставил Беларусь под серьезную угрозу, уверен Андрей Санников.

Александр Лукашенко согласился разместить в РБ ядерное оружие / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Решение о переброске в Беларусь российского тактического ядерного оружия принималось в Кремле, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"В данном случае Лукашенко, конечно, сам ничего не просил – это Путин приказал ему попросить (что он делает постоянно в последнее время). То есть Лукашенко озвучивает то, что ему приказано, как говорили ранее "спущено сверху", из Кремля", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Белорусский оппозиционер считает, что тем самым Лукашенко загнал не только себя в безвыходное положение, но и поставил Беларусь под серьезную угрозу.

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"Потому что, как говорил покойный Станислав Шушкевич (первый руководитель независимой Беларуси, который очень много сделал для того, чтобы мы стали безъядерными), размещение на территории Беларуси означает, что она становится мишенью для ядерного удара со стороны ядерных государств. То есть когда ядерное оружие было выведено, то таких целей для ядерных сил не осталось, но сейчас они вновь появятся. Поэтому Лукашенко сейчас, скорее всего, перепуган, потому его самые кровавые желания, которые он использовал, чтобы пугать всех вокруг, начали исполняться, потому что в Кремле засел еще более безжалостный убийца", — добавил Санников.

Кто такой Андрей Санников Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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