УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко загнали в угол: Беларусь становится мишенью для ядерного удара — Санников

29 марта 2023, 16:46
Александр Лукашенко поставил Беларусь под серьезную угрозу, уверен Андрей Санников.
Путин, Лукашенко, ядерное оружие
Александр Лукашенко согласился разместить в РБ ядерное оружие / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Решение о переброске в Беларусь российского тактического ядерного оружия принималось в Кремле, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"В данном случае Лукашенко, конечно, сам ничего не просил – это Путин приказал ему попросить (что он делает постоянно в последнее время). То есть Лукашенко озвучивает то, что ему приказано, как говорили ранее "спущено сверху", из Кремля", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Белорусский оппозиционер считает, что тем самым Лукашенко загнал не только себя в безвыходное положение, но и поставил Беларусь под серьезную угрозу.

видео дня

"Потому что, как говорил покойный Станислав Шушкевич (первый руководитель независимой Беларуси, который очень много сделал для того, чтобы мы стали безъядерными), размещение на территории Беларуси означает, что она становится мишенью для ядерного удара со стороны ядерных государств. То есть когда ядерное оружие было выведено, то таких целей для ядерных сил не осталось, но сейчас они вновь появятся. Поэтому Лукашенко сейчас, скорее всего, перепуган, потому его самые кровавые желания, которые он использовал, чтобы пугать всех вокруг, начали исполняться, потому что в Кремле засел еще более безжалостный убийца", — добавил Санников.

Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

Больше новостей о ядерном шантаже РФ:

ядерное оружие Александр Лукашенко Владимир Путин Андрей Санников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:47

У Кличко рассказали, как строители помогли защитить Киев

17:41

Перекроил все лицо: хирург раскрыл детали операций Леонтьева

17:40

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

17:09

"Как это было во времена Ельцина": США делают основную ставку на дворцовый переворот в РФ - ЖдановВидео

16:54

Супруга Виктора Павлика рассказала, сколько сотен тысяч гривен зарабатывает в месяцВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:51

Что больше всего старит женщину после 30 лет: 8 вещей, которых лучше всячески избегать

16:46

Лукашенко загнали в угол: Беларусь становится мишенью для ядерного удара — Санников

16:42

"Наиболее подходящий момент": ВСУ пойдут в наступление сразу на нескольких направлениях - РезниковВидео

16:29

Сколько раз можно садить лук на одном месте: как самостоятельно не "убить" огород

Реклама
16:19

Москва готовится к "эвакуации": Жданов объяснил, почему в РФ говорят о тревожном чемоданчикеВидео

16:07

"Стыдно за таких, как вы": Ксения Машина разозлила фоловеров фото с отдыха

16:01

Снега будет еще больше: синоптик рассказала, когда в Украине окончательно потеплеетВидео

15:55

Россиянин похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл

15:40

4 предмета, которые нельзя ставить на холодильник: будут серьезные последствия

15:33

Угроза Украине и Европе: РФ может нанести подлый ядерный удар с территории Беларуси – СанниковВидео

15:31

"Начнется опасный ретроградный Меркурий": астролог рассказал, что ждет каждого в апрелеВидео

15:31

Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глазВидео

15:20

Бывший муж Лорак высказался про РФ после скандальных заявлений певицы про войну

15:13

Военный эксперт объяснил, удались ли Путину договориться с Китаем о всех своих "хотелках"Видео

14:48

"Согласовали с Си Цзиньпином": Жданов раскрыл замысел Путина и Лукашенко с ядерным оружием в Белоруси

Реклама
14:45

Настоящие затворники: кто из знаков зодиака не может жить без одиночества

14:34

Favbet Foundation запустил масштабный проект по овладению IT-навыками для детей

14:25

Люди не выдерживают дольше 25 мин: почему самая тихая комната мира наводит ужас на посетителей

14:17

"Из меня хотели сделать Ани Лорак": MamaRika вспомнила о непристойных предложенияхВидео

14:10

Как вернуть блеск кожаному кошельку - засияет как новый

14:02

Maruv показала свой комфортный отдых за границейВидео

14:01

Лукашенко загнал себя в тупик, Беларусь рискует стать целью для ядерного удара - Андрей СанниковЭксклюзив

13:36

"Фундация Течия" приобрела эвакуационное авто для пограничников на бахмутском направлении

13:14

Или как волонтеры, или через взятку: как мужчины незаконно едут за границу во время войны - опросВидео

13:12

2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметыВидео

13:03

Клопотенко признался, почему не хочет готовить для президента Зеленского и его семьиВидео

12:53

Зачем в пельмени добавлять уксус: удивительные свойства ингредиента

12:21

"Страшные аварии и техногенные катастрофы": Росс назвал самые опасные дни для поездок в апреле 2023Видео

12:19

Русскими деньгами поддерживает ВСУ: в РФ снова "поперли буром" на МеладзеВидео

11:56

Девушка Остапчука "спалила" телеведущего на фотоВидео

11:51

Пришлось менять "снова и снова": одна из переданных Украине систем ПВО не сработала

11:47

Звезда Танцев со звездами Елена Шоптенко показала редкие снимки малыша-сына

11:21

Гороскоп на завтра 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

11:14

Умерла Альбина Дерюгина - легенда украинской художественной гимнастики

11:14

Долгие отношения или мимолетные интрижки: любовный гороскоп от Влада Росса на апрельВидео

Реклама
11:08

"Пойдут в атаку на гибель": у РФ не осталось козырей, но Путин не хочет этого признавать – ЖдановВидео

11:06

ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом и оттеснили оккупантов - разведка Британии

10:58

Макияж, который отпугивает мужчин: 6 любимых женских трендов, которых стоит избегать

10:47

Больше не милая крошка: как выглядит Хадижа, дочь Жади из сериала "Клон", сейчас

10:32

Лукашенко "сломался" и сдал РФ территорию: Жданов о переброске ТЯО в Беларусь

10:26

В боях за Украину погиб молодой защитник из Волынской области

10:06

Военный эксперт пояснил, почему русская армия исчерпала свой потенциалВидео

09:51

"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 годаВидео

09:48

"Мир и РФ будут склонять Украину к уступкам": Зеленский заявил об опасных последствиях падения БахмутаВидео

09:46

Гороскоп на апрель-2023 от Влада Росса: чего ждать от солнечного затмения и ретроградного МеркурияЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять