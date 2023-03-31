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Прогнулся под Путина: Лукашенко в обиде разразился оправданиями и сделал выпад в адрес Украины

31 марта 2023, 14:52
Директор Беларуси Лукашенко в озлобленной речи пожаловался, что у него, дескать, "не было другого выхода", кроме как поддержать страну-агрессора Россию.
Лукашенко, Путин
Лукашенко говорит, что, мол, "не сломался под давлением Путина" / Коллаж скриншот YouTube

Воображаемый президент Беларуси Александр Лукашенко разразился обвинениями в адрес Запада и Украины. Мол, западный мир "первым ввел санкции" против Минска, а теперь требует, чтобы Лукашенко был лояльным. При этом он пожаловался и на украинские власти, которые якобы "не понимают белорусского менталитета". О том, что санкции против РБ были введены из-за репрессий против мирных демонстрантов, а сам Лукашенко отдал свою территорию для нападения на Украину, белорусский директор умолчал.

В ходе послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу, 31 марта, он произнес резкую речь, в которой пытался оправдать свою пляску под дудку Путина.

По словам Лукашенко, он так действует из-за того, что западный мир, дескать, "первым ввел санкции против Беларуси".

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"Мне сигналы поступают, вот ты там под Путина лег. Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем...Они забыли, что первыми санкции против Беларуси кто ввел, кто запретил полеты? Кто вас просил бежать впереди паровоза?" – пожаловался Лукашенко.

Также он обвинил и Украину в якобы "непонимании менталитета белорусского народа"

"Теперь вы от меня просите какой-то лояльности, требуете чтобы я начал воевать против Путина, против России. Мерзкие вы люди. Вы не понимаете нашего менталитета, те кто у власти в Украине, поэтому страдает и украинский народ и нам несладко", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко поклянчил "перемирия в Украине"

Самопровозглашенный директор Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего заявления, дескать, "призвал к объявлению перемирия в Украине". В частности, он "предложил прекращение боевых действий, перемещения войск и поставок оружия обеим сторонам". Пугая ядерной войной, Лукашенко призвал и к, мол, "переговорам без предварительных условий".

Также Лукашенко пожаловался на то, что в Беларуси готовят якобы "государственный переворот", а его самого "втягивают в войну". Дескать, в такой ситуации он "настоял на размещении ядерного оружия" на территории Беларуси. Также Лукашенко, по его словам, готов просить размещения и стратегического ядерного оружия.

Белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников считает, что Лукашенко в ситуации с вероятным размещением в республике ядерного оружия РФ загнал себя в угол и поставил Беларусь под угрозу.

По мнению Санникова, Беларусь, таким образом, становится мишенью для ядерных государств.

Тактическое ядерное оружие России в Беларуси:

Александр Лукашенко новости Беларуси война России и Украины
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