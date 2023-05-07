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"Активно готовимся": Зеленский анонсировал мощную помощь для восстановления мира в Украине

Алина Дембицкая
7 мая 2023, 21:11 обновлено 7 мая, 21:11
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Зеленский рассказал, что сейчас очень подробно с партнерами прорабатываются новые шаги в помощи Украине, которые ожидаются в ближайшее время.
Зеленский, ВСУ
Зеленский анонсировал мощную помощь для защиты неба / Коллаж: Главред, фото: Instagram В. Зеленский, 14 ОМБр Романа Великого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в эти дни активно готовится к новым мероприятиям в мае и июне. Государство должно сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для украинских защитников, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Подготовили важную для нашего общества законодательную инициативу. Продолжается подготовка санкционных решений против агрессора. Ждем международных встреч разного уровня в Киеве. Говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира", - сказал президент.

По его словам, на этой неделе различные партнеры отличились в помощи Украине и украинцам.

видео дня

"От Соединенных Штатов до Новой Зеландии, от Нидерландов и Бельгии до Хорватии. Страны Северной Европы – Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия. Я благодарю за каждое решение партнеров в поддержку Украины!", - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что сейчас очень подробно прорабатываются с другими партнерами новые шаги в помощи Украине, которые ожидаются в ближайшее время. Речь идет о том, что нужно для украинской силы на передовой, защиты нашего неба, правосудия против террористов и более быстрого восстановления мира для всей украинской земли.

Украинский гарант заявил, что о тех решениях, о которых можно будет говорить публично, он обязательно сообщит общество.

Военная помощь Украине

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Он подчеркнул, что никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно.

Ранее главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. Каволи также акцентировал внимание на том, что Америка передаст украинским военным все обещанное вооружение, которое необходимо для контрнаступления.

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, современные истребители уже включили в список потребностей Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками по поставки в Украину истребителей F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов. При этом решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за США.

Смотрите видео Главреда о фейках, которые разгоняет РФ о военной помощи Украине:

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