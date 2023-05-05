Знак мужества: президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет

Петр Павел подарил украинскому президенту пистолет с Орденом Белого Льва.

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Чешский президент подарил Зеленскому оружие / коллаж: Главред, фото: twitter.com/prezidentpavel

Президент Чехии Петр Павел, во время поездки в Украину, подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75 с Орденом Белого Льва.

Павел заявил, что российская оккупационная армия сильно ударила по украинцам в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"С самого начала им помогает в бою и чешское оружие. В знак уважения к их героизму я подарил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22. Знак Ордена Белого Льва показывает мужество, с которым он стоит во главе своего народа", - об этом чешский президент сообщил у себя на странице в Twitter.

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CZ 75-это самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Оружие было разработано на конструктивной основе модели "Браунинг" образца 1935 года. Пистолет получил широкое распространение во всем мире.

Подарок Зеленского-легендарный пистолет CZ 75 / фото: twitter.com/prezidentpavel

Поддержка Чехии

Напомним, Чехия помогала Украине с поставками вооружений вовсю, но сейчас осталось уже немного вариантов для новой помощи. Президент Чехии отметил, что они передали все, что могли.

Чехия и союзники готовят новую помощь Украине. Петр Павел подчеркнул, что увеличит поставки боеприпасов и будет сотрудничать с союзниками, чтобы удалось наладить поставки путем других источников.

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, По мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО.

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