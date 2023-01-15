Путина свергнут: президент Чехии прогнозирует поражение оккупантов и бунт в РФ

РФ перешла "красную линию" после нападения на Украину, говорит Милош Земан.

Милош Земан прогнозирует свержение Владимира Путина / kremlin.ru

Президент страны-агрессора Владимир Путин может потерять власть, если оккупанты не уйдут из Украины, заявил президент Чехии Милош Земан, который ранее отличался комплементарными заявлениями в адрес Кремля.

"Я бы сказал ему (Путину, - ред.) абсолютно по-дружески, чтобы он выводил армию из Украины. Никто не хочет, чтобы он признал свою ошибку на словах и бил себя в грудь, но на самом деле он мог бы признать эту ошибку, выведя армию из Украины", - цитируют его Ceske Noviny.

Он также добавил, что не исключено, что если российские войска останутся в Украине, то Путина свергнут либо солдаты, либо бизнесмены. Солдаты проигрывают, и они чувствуют это из-за того, что политическое руководство страны слабо и недостаточно их поддерживает, считает он.

По словам Земана, у бизнесменов есть обоснованное ощущение, что антироссийские санкции существенно вредят их интересам.

"Поскольку я хочу защищать интересы чешской экономики, у меня не было абсолютно никаких оснований делать какие-то выступления против Владимира Путина. Это перешло красную линию только после нападения на Украину, потому что это уже то, где даже экономическая дипломатия должна уступить", - добавил Земан.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова опубликовала фото, на котором она одета в футболку с нецензурной надписью, посвященной Владимиру Путину.

Свой пост она опубликовала в Twitter в день, когда хозяин Кремля праздновал свое 70-летие.

Кроме того, активисты принесли к посольству РФ в Чехии импровизированный гроб с куклой, похожей на Путина.

Напомним, благотворительная организация "Подарок для Путина" предложила отключить водоснабжение и свет во всех зданиях посольства России в Праге.

В фонде отметили, что дипломаты страны-агрессора должны почувствовать то, что ощущают украинцы, которые остаются без воды и электричества из-за обстрелов Москвой критической инфраструктуры.

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