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"Пусть мерзнут в темноте": в Чехии предложили отключить от воды и света посольство России

30 ноября 2022, 10:33

Миллионы украинцев вынуждены быть без воды и тепла из-за атак агрессора России критической инфраструктуры Украины, отметили в фонде "Подарок для Путина".

Свет, посольство РФ Чехия
Пусть посольство РФ в Праге "попробует собственный суп" - "подарок Путина" / Коллаж УНИАН, Википедия

Благотворительная организация "Подарок для Путина" предложила отключить водоснабжение и свет во всех зданиях посольства России в Праге. В фонде отметили, что дипломаты страны-агрессора должны почувствовать то, что ощущают украинцы, которые остаются без воды и электричества из-за обстрелов Москвой критической инфраструктуры.

В петиции организации говорится о том, что все здания российского посольства в Праге нужно отключить от электричества и водоснабжения.

Сотрудники дипломатического ведомства страны-оккупанта должны почувствовать, как сейчас живется украинцам.

"Мы дадим российскому посольству в Праге попробовать их собственный суп. У нас есть петиция. Мы хотим, чтобы электро- и водопоставщики отключили все здания в Праге, принадлежащие Российской Федерации. Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне", - подчеркивается в сообщении.

Ракетные удары России по Украине

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что агрессор Россия в любой момент может нанести удары по территории Украины. Москва бьет ракетами с определенной периодичностью – раз в неделю. Возможно, такая периодичность будет сохраняться.

Также он говорил, что с начала полномасштабного военного вторжения Россия выпустила по Украине более 4 000 ракет, не считая ударов с комплексов С-300 и реактивных систем залпового огня. По его словам, война переходит на новый уровень, поэтому Украине нужно усиление противовоздушной обороны.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия полагает, что оккупанты РФ на этой неделе могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Парламентарий призвал украинцев заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

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