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"Долгих лет тюрьмы": в Чехии "Путина" положили в гроб и креативно "поздравили" с 70-летием

7 октября 2022, 19:42

Активисты принесли к посольству РФ в Чехии импровизированный гроб с куклой, похожей на Путина.

Чернохова
Яна Чернохова "поздравила" Владимира Путина с юбилеем / @jana_cernochova / Скриншот

Министр обороны Чехии Яна Чернохова 7 октября опубликовала фото, на котором она одета в футболку с нецензурной надписью, посвященной Владимиру Путину.

Свой пост она опубликовала в Twitter в день, когда хозяин Кремля праздновал свое 70-летие.

"Благодарю своих друзей из коллекции "Подарок Путину" за подарок для меня. Когда мне еще надеть их футболку, как не 7 октября, и выразить свою гражданскую позицию по отношению к одному из величайших преступников нашей эпохи. Мы скоро победим", – написала Чорнохова в комментарии к фото.

чернохова
/ @jana_cernochova

Кроме того, активисты принесли к посольству РФ в Чехии импровизированный гроб с куклой, похожей на Путина.

"Долгих лет тюрьмы", написали они на плакате, который подняли у посольства РФ.

'Долгих лет тюрьмы': в Чехии 'Путина' положили в гроб и креативно 'поздравили' с 70-летием
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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