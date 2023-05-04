Частично потерял зрение: такого президента Владимира Зеленского в очках еще не видели

Сам президент ранее признался, что за время масштабной войны с Россией частично потерял зрение.

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Владимир Зеленский / коллаж Главред, Офис президента, скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично появился в очках для зрения.

Так, во время рабочей поездки в Нидерланды Зеленского заметили в очках, когда он подписывал документы.

Сам президент ранее признался, что за время масштабной войны с Россией частично потерял зрение.

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"Я потерял зрение, это физически. А наоборот, считаю, что я людей вижу. Много же работали, полного света не было. Охрана говорила — давай немного меньше. Работали так много месяцев, а потом немного ухудшилось [зрение]", — рассказал Зеленский в документальном фильме "Год" журналиста Дмитрия Комарова.

В Офисе президента соблюдали светомаскировку, месяцы приходилось работать почти в темноте. Теперь Владимир Зеленский вынужден читать только в очках.

Владимир Зеленский / скриншот

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о своем здоровье, которое заметно пошатнулось с начала полномасштабной войны в Украине. Она призналась, что недавно ходила к врачу, который диагностировал у нее плохое зрение. Она была удивлена диагнозом, ведь раньше никогда не имела проблем с глазами.

Ранее Владимир Зеленский со слезами на глазах ответил на вопросы журналистки во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вопрос касался жены, детей и родителей. Президент Украины признался, что говорить об этом ему было сложнее всего.

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