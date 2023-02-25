УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это самое сложное": журналистка довела Зеленского до слез

25 февраля 2023, 05:10
Президент едва смог ответить на вопросы о жене, детях и родителях.
Владимир Зеленский
Зеленского довели до слез одним вопросом / коллаж фото офис президента, скриншот с видео

Во время большой пресс-конференции в день годовщины полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский с невероятной тяжестью ответил на вопросы журналистки. В его глазах были заметны слезы. Он сам признался, что этот вопрос оказался самым сложным для него в этот день.

Последний вопрос, который прозвучал на пресс-конференции, касался его жены, детей и родителей. Зеленский искренне ответил о том, как изменилась его личная жизнь после начала полномасштабного вторжения.

"Самый сложный (вопрос - Главред). Я их люблю, безусловно, мою жену. Мои дети - главное для меня. Не часто вижу их. Родители, их совсем не вижу. Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства. Хотелось бы, чтобы и чуточку ради меня, я так шучу. В сердце они все есть. Я вам честно сказал, что это будет самое сложное, поэтому не могу вам нормально ответить", - сказал президент.

видео дня

Он акцентировал на важности того, что его семья находится вместе с ним и не уехала из Украины даже после начала полномасштабной кровавой войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Зеленский гордо заявил, что он гордится не только своей женой, но и детьми, потому что они оказались людьми, которые не бросили в беде своего отца и государство.

"Главное их (детей - Главред) не подвести. Главное, чтобы мои дети гордились мной. Я рад, что они в Украине, что они учатся в украинских вузах. Это очень важно для президента государства - бывшего или действующего. Когда ты против воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь парни и девушки. Очень важно, чтобы твои дети были здесь и твоя жена. Я не могу им приказать быть здесь. Главное, чтобы они были такими людьми. Я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и государством", - сказал Зеленский.

Главное по пресс-конференции Зеленского

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, приуроченную ко дню полномасштабного вторжения России в Украину.

Владимир Зеленский не исключил, что война может закончиться уже в этом году. Он убеждает, что у Украины есть все шансы для того, что победить путинскую армию.

"Если мы внутри страны будем оставаться крепким кулаком, а партнеры придерживаться всех сроков, если все мы сделаем свою важную домашнюю работу – неизбежно нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. Я не думаю. Да, я очень хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть всё – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", - сказал президент.

Также Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая с идеями по урегулированию войны. Он не назвал его идеальным, но отметил, что этот план требует еще многих доработок, потому что с некоторыми тезисами Зеленский категорически не соглашается.

Президент лично планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином, что будет на пользу обеим странам, считает Зеленский.

Также он раскрыл секреты по поставке Украине западных истребителей F-16. По словам Зеленского, эти самолеты готовы передать 5 европейских стран: Великобритания, Польша и еще 3 страны.

Зеленский не исключил вероятность проведения мирных переговоров с РФ, но с путинской Россией он не будет садиться за стол. Президент заявил, что Украина рассмотрит такую возможность только в случае смены власти и политики в РФ. Это, по мнению Зеленского, может сделать российская элита, которая находится под давлением жестких санкций.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Елена Зеленская
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:10

"Это самое сложное": журналистка довела Зеленского до слез

04:30

"Война может закончиться за считанные дни": Жданов назвал единственное условиеВидео

03:50

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

02:32

"Днище": выпившая Волочкова расставила ноги перед лицом кавказцаВидео

02:30

Военный эксперт спрогнозировал, кто может возглавить заговор против ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:00

"Мы попали в ловушку": Жданов рассказал, что может произойти на фронте в ближайшие три месяцаВидео

01:55

Обнаженная Хайди Клум нежно прижалась к своему мужчинеВидео

01:33

"Крым сам упадет нам в руки": Жданов назвал условие для освобождения полуостроваВидео

00:05

"Это мой дом": Зеленский показал, как и где он живет с начала войныВидео

Реклама
00:05

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

24 февраля, пятница
23:20

"Никто мишку убивать не собирается": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощьюВидео

22:58

Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – ДаниловВидео

22:48

"До мурашек": певица Наргиз мощно спела "Ой, у лузі червона калина"Видео

22:24

"Личный ад": Гросу рассказала, какая болезнь сбила ее с ног

22:20

Уговаривали сесть за стол переговоров: появились секретные подробности поездки Зеленского в Париж - WSJВидео

22:12

Байден не ожидал, что Зеленский останется живым после начала войны – NYTВидео

22:01

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

21:48

Что запрещено делать с хлебом 25 февраля: строгие приметыВидео

21:28

Зеленский сказал, кто его разочаровал за время войныВидео

21:16

8 самых маленьких пород кошек: милоте и красоте нет предела

Реклама
21:16

Постпред России в ООН цинично прервал минуту молчания в память о погибших украинцахВидео

21:12

Зеленский: "Я планирую встретиться с Си Цзиньпином"Видео

20:51

"Путину нужны победы, а в Украине их нет": РФ может напасть на другие государства – ЗеленскийВидео

20:11

Для чего нам нужны родинки и почему опасно их сдирать

19:37

"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФВидео

19:30

Пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16: Зеленский проговорилсяВидео

19:16

Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

19:02

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успеховмнение

19:00

"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в УкраинеВидео

18:49

"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - ЗеленскийВидео

18:30

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

18:11

Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - ЗеленскийВидео

17:59

Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - МоравецкийВидео

17:59

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

17:48

У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

17:34

"Украина точно победит РФ, возможно, в этом году": основные заявления Зеленского на пресс-конференцииВидео

17:12

"РФ никогда не победит Украину": Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войнуВидео

17:05

16 копеек за пол литра: почему в СССР молоко продавалось в причудливых треугольных пакетахВидео

17:00

Украденная гуманитарка гниет на складах в Киеве актуально

16:45

Боррель пожалел россиян и назвал их "великим народом": Данилов резко отреагировалВидео

Реклама
16:37

"Стряпайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" ПригожинаВидео

16:12

"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФВидео

16:08

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

16:05

Почему нельзя мочить Манту: зачем нас в детстве пугали врачиВидео

16:04

Испытывает адские боли: тяжело больной российский актер отказался лечиться в "поганой Америке"

15:57

Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывыВидео

15:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

15:53

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

15:40

Ликвидация Путина: экс-замминистра ВОТ раскрыл вероятный сценарийВидео

15:36

"Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на УкрануВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять