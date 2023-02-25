"Это самое сложное": журналистка довела Зеленского до слез

Президент едва смог ответить на вопросы о жене, детях и родителях.

Зеленского довели до слез одним вопросом / коллаж фото офис президента, скриншот с видео

Во время большой пресс-конференции в день годовщины полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский с невероятной тяжестью ответил на вопросы журналистки. В его глазах были заметны слезы. Он сам признался, что этот вопрос оказался самым сложным для него в этот день.

Последний вопрос, который прозвучал на пресс-конференции, касался его жены, детей и родителей. Зеленский искренне ответил о том, как изменилась его личная жизнь после начала полномасштабного вторжения.

"Самый сложный (вопрос - Главред). Я их люблю, безусловно, мою жену. Мои дети - главное для меня. Не часто вижу их. Родители, их совсем не вижу. Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства. Хотелось бы, чтобы и чуточку ради меня, я так шучу. В сердце они все есть. Я вам честно сказал, что это будет самое сложное, поэтому не могу вам нормально ответить", - сказал президент.

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Он акцентировал на важности того, что его семья находится вместе с ним и не уехала из Украины даже после начала полномасштабной кровавой войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Зеленский гордо заявил, что он гордится не только своей женой, но и детьми, потому что они оказались людьми, которые не бросили в беде своего отца и государство.

"Главное их (детей - Главред) не подвести. Главное, чтобы мои дети гордились мной. Я рад, что они в Украине, что они учатся в украинских вузах. Это очень важно для президента государства - бывшего или действующего. Когда ты против воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь парни и девушки. Очень важно, чтобы твои дети были здесь и твоя жена. Я не могу им приказать быть здесь. Главное, чтобы они были такими людьми. Я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и государством", - сказал Зеленский.

Главное по пресс-конференции Зеленского

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, приуроченную ко дню полномасштабного вторжения России в Украину.

Владимир Зеленский не исключил, что война может закончиться уже в этом году. Он убеждает, что у Украины есть все шансы для того, что победить путинскую армию.

"Если мы внутри страны будем оставаться крепким кулаком, а партнеры придерживаться всех сроков, если все мы сделаем свою важную домашнюю работу – неизбежно нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. Я не думаю. Да, я очень хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть всё – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", - сказал президент.

Также Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая с идеями по урегулированию войны. Он не назвал его идеальным, но отметил, что этот план требует еще многих доработок, потому что с некоторыми тезисами Зеленский категорически не соглашается.

Президент лично планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином, что будет на пользу обеим странам, считает Зеленский.

Также он раскрыл секреты по поставке Украине западных истребителей F-16. По словам Зеленского, эти самолеты готовы передать 5 европейских стран: Великобритания, Польша и еще 3 страны.

Зеленский не исключил вероятность проведения мирных переговоров с РФ, но с путинской Россией он не будет садиться за стол. Президент заявил, что Украина рассмотрит такую возможность только в случае смены власти и политики в РФ. Это, по мнению Зеленского, может сделать российская элита, которая находится под давлением жестких санкций.

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