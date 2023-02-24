'Очень тяжело. Но делаем все, чтобы выстоять': Зеленский провел срочное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседание президенту доложили о ситуации на украинском фронте и вблизи границы. Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращение.
"Провел сегодня заседание Ставки. Расширенный формат, подробные доклады. Залужный, Сырский, Тарнавский, Мо**алев и Наев ... Был доклад руководителя ГУР Буданова относительно актуальных намерений оккупанта. Есть решение и относительно нашего противодействия", - сказал Зеленский.
Он акцентировал внимание на том, что ситуация на востоке страны невероятно тяжелая.
"Восток - очень тяжело. Болезненно. Но делаем все, чтобы выстоять", - сказал Зеленский.
По словам президента, на некоторых южных направлениях ситуация опасная, но контролируемая. В Одессе и Черноморском пространстве ситуация также под контролем.
На севере ВСУ усиливают свои силы.
"Север - все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся", - добавил Зеленский.
РФ попыталась пойти в наступление
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России уже началось. Оно продолжается на ряде направлений, однако успехов у оккупантов нет. Основная цель российских оккупантов заключается в том, чтобы до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, говорит Буданов.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отмечал, что с начала февраля российские оккупанты начали новое наступление. Захватчики активизировались по четырем-пяти направлениям, но их наступательные действия не носят стратегического характера.
В то же время экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука выразил мнение, что российские оккупанты уже пошли в наступление, но оно вскоре начнется не только на Донбассе. Удара стоит ожидать с трех направлений.
Другие новости:
- "Я бы с трудом выслушал": Путин признался, что его речь была скучной
- Элита РФ не называет Путина настоящим именем, у него есть "кодовое" прозвище - экс-депутат Госдумы
- Самый дорогой за времена президентства Байдена: Путин пытался подкупить президента США подарком