'Очень тяжело. Но делаем все, чтобы выстоять': Зеленский провел срочное заседание Ставки

ВСУ следят за передвижениями врага и усиливают свои подразделения там, где это необходимо.

Ситуация на фронте сложная / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседание президенту доложили о ситуации на украинском фронте и вблизи границы. Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращение.

"Провел сегодня заседание Ставки. Расширенный формат, подробные доклады. Залужный, Сырский, Тарнавский, Мо**алев и Наев ... Был доклад руководителя ГУР Буданова относительно актуальных намерений оккупанта. Есть решение и относительно нашего противодействия", - сказал Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что ситуация на востоке страны невероятно тяжелая.

видео дня

"Восток - очень тяжело. Болезненно. Но делаем все, чтобы выстоять", - сказал Зеленский.

По словам президента, на некоторых южных направлениях ситуация опасная, но контролируемая. В Одессе и Черноморском пространстве ситуация также под контролем.

На севере ВСУ усиливают свои силы.

"Север - все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте сложная / скриншот с видео

РФ попыталась пойти в наступление

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России уже началось. Оно продолжается на ряде направлений, однако успехов у оккупантов нет. Основная цель российских оккупантов заключается в том, чтобы до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, говорит Буданов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отмечал, что с начала февраля российские оккупанты начали новое наступление. Захватчики активизировались по четырем-пяти направлениям, но их наступательные действия не носят стратегического характера.

В то же время экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука выразил мнение, что российские оккупанты уже пошли в наступление, но оно вскоре начнется не только на Донбассе. Удара стоит ожидать с трех направлений.

Другие новости: