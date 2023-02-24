Пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16: Зеленский проговорился

Глава государства подчеркнул, что самолеты – это часть ПВО. И международные партнеры понимают, что Украина хочет использовать их для защиты неба.

Зеленский заявил, что пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16 / president.gov.ua, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что не только Великобритания и Польша, но еще три страны Европы могут начать обучать украинских пилотов и дать самолеты. Об этом украинский гарант рассказал во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которая происходит в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Также мы говорим сегодня о самолетах – это часть ПВО. И наши партнеры понимают, что мы хотим использовать это как защиту неба, в конце концов – инфраструктуры и гражданского населения. И поэтому мы начали важные шаги вперед", - сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, его недавняя встреча с премьер-министром Британии Риши Сунаком дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Президент подчеркнул, что наша страна открывает тренировки с Великобританией.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что во время сегодняшней встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моревецким он договорился о возможности открытия учений на F-16.

"У нас есть разговоры, переговоры и реальное ощущение, что еще – я не хочу говорить с какими – но с тремя европейскими государствами у нас будет возможность получить это обучение и самолеты. Вы понимаете, что дыма без огня не бывает. Поэтому обучение – некоторый срок для этого нужен. Мы хотим ускорить эти процессы, они сложны. Но это и есть комплексная защита неба", - сказал глава государства.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования техники нужна многоуровневая подготовка, и американцы уже учат украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, у которых может быть желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Чиновник также считает, что Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Недавно стало известно, что Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации. "Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине. Еще есть вопросы, которые необходимо согласовать. Работаем", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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