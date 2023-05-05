УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Цинично скрывали потери": Резников рассказал, как РФ отказалась забирать тела своих солдат

Алина Дембицкая
5 мая 2023, 23:30 обновлено 6 мая, 00:00
3
Во время переговоров в начале полномасштабного вторжения российская делегация отклонила возможность возвращения тел своих бойцов.
Резников, армия РФ
Резников рассказал, как РФ отказалась забирать тела своих солдат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Во время переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной, которые состоялись в начале полномасштабного российского вторжения – 28 февраля 2022 года, государство-оккупант отказалось забирать тела своих погибших бойцов. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Комарову рассказал министр обороны Алексей Резников.

"Меня поразила циничность россиян. В тот день, когда мы были на переговорах (в Беларуси - ред.), мы уже насчитали где-то 3000 убитых россиян. Вот мы сидим, разговариваем, с той стороны сидят переговорщики. Я им говорю, хорошо, мы договорились о коридорах, о выводе населения, а что мы будем делать с телами ваших погибших?", - рассказал министр.

По словам Резникова, на тот момент российская делегация отклонила возможность решения этого вопроса, объясняя, что они не подтверждают такого количества потерь.

видео дня

"Глава делегации РФ возвращается к заместителю министра обороны, а тот говорит: "Мы не подтверждаем, у нас погибло 10 или 20, или 30". Глава делегации поворачивается ко мне: "Мы не подтверждаем". Я говорю, вы то может не подтверждаете, но 3000", - пояснил глава Минобороны.

Через несколько недель после встречи в Беларуси, в Украину приехал глава Красного Креста Петер Маурер, который ранее посетил Москву. На вопрос Резникова, проинформировано ли руководство РФ о реальном количестве погибших захватчиков, а на тот момент их было уже более 10 тысяч, Маурер сказал, что не уверен, что вся информация доходит до российского диктатора Владимира Путина.

"Маурер говорит, то, что "заместитель министра точно знает, я увидел по лицу, думаю, что и министр знает, но я не уверен, что они доносят правду на гору, потому что боятся, потому что не хотят быть киллер-месседжерами". То есть они цинично скрывали правду. На тот момент Путин мог не знать о потерях", - рассказал Резников.

Безумные потери РФ на войне в Украине

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страна-агрессор Россия провалила свое наступление на Бахмут. Оккупационные войска понесли огромные потери. Кирби объявил, что новые рассекреченные данные разведки указывают на то, что российская армия в целом потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч ликвидированных.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, во время лобовых штурмов на Бахмутском направлении страна-агрессор Россия несет потери, которые являются чрезвычайно большими для современных военных условий. Ежедневно ВСУ ликвидируют более сотни российских оккупантов, а безнадежно раненые увеличивают общее количество потерь, поскольку их "лечат" российские медики, которые не могут вернуть их к боевой готовности. Череватый подчеркнул, что вскоре произойдет полная ликвидация "вагнеровцев".

Недавно главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин удивил заявлением о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. Он записал истеричное видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом Пригожин показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Смотрите видео - глава Минобороны Алексей Резников рассказал о перспективах контрнаступления ВСУ:

Вас может заинтересовать:

война в Украине Алексей Резников война России и Украины
Реклама

Главное за день

Подобное было на Херсонщине перед наступлением ВСУ: оккупанты начали бежать из Запорожской области

Подобное было на Херсонщине перед наступлением ВСУ: оккупанты начали бежать из Запорожской области

21:00 Украина
Совет ЕС выделил 1 миллиард евро на закупку боеприпасов Украине

Совет ЕС выделил 1 миллиард евро на закупку боеприпасов Украине

19:16 Украина
Труханов в ближайшие часы выйдет из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в 13 млн гривен

Труханов в ближайшие часы выйдет из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в 13 млн гривен

19:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:30

"Цинично скрывали потери": Резников рассказал, как РФ отказалась забирать тела своих солдат

22:51

Сложнейшая оптическая иллюзия: только самые внимательные могут найти бутылку на изображении попугая

22:36

Гривна не укрепится: украинцам следует готовиться к долларовым колебаниям в маеВидео

22:11

Включены в розетку, но не работают: какие приборы "мотают" счетчик сильнее всего

21:24

После истерики Пригожина Кадыров заявил, что его боевики готовы стать "пушечным мясом" в БахмутеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:00

Подобное было на Херсонщине перед наступлением ВСУ: оккупанты начали бежать из Запорожской областиВидео

20:55

"Путина могут "слить": Жданов рассказал, как Россия ответит на пылающие башни в КремлеВидео

20:53

Неожиданно умерла 23-летняя финалистка "Мисс Вселенная"

19:26

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

Реклама
19:22

Почему в СССР фанатели от хрусталя: на нем можно озолотиться и сегодня

19:20

Что стоит за угрозами Пригожина Шойгу и Герасимовумнение

19:16

Совет ЕС выделил 1 миллиард евро на закупку боеприпасов УкраинеВидео

19:10

Труханов в ближайшие часы выйдет из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в 13 млн гривен

18:55

Макароны были везде: женщина нашла в лесу 200 кг готового блюда

18:49

"Худшая из возможных потерь": в тяжелых боях под Бахмутом погиб известный эксперт по энергетикеВидео

18:42

Знак мужества: президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет

18:27

Эффективность HIMARS резко снизилась: оккупанты научились бороться с ракетами - CNNВидео

17:50

"В списке на обмен с января": Россия цинично не отпускает с плена журналиста УНИАН

17:36

"Окружение Путина готовит его к сакральной жертве": Жданов рассказал о приближающемся хаосе в РФВидео

17:28

Журналист Дмитрий Хилюк - заложник российского террористического режима - Ганницкий

Реклама
17:19

Взрывная головоломка по картинке: найти лишнее число за 15 секунд почти невозможно

16:53

Тодоренко показала свой роскошный отдых в Дубае

16:51

Еле ходит, с трудом переодевается: путинист Газманов начал завидовать КиркоровуВидео

16:42

Мощно "насыпали" оккупантам под Бахмутом: Маляр рассказала об активных штурмовых действиях ВСУВидео

16:29

Берлин опасается флагов Украины и России: 8 и 9 мая продлится запрет

16:21

"Алла, как всегда, на высоте": Вайкуле пояснила, зачем Пугачева срочно вернулась в МосквуВидео

16:10

"Тварь, мразь": Соловьев жестко обозвал Пугачеву после её возвращения в Москву

16:03

"Это уже было паллиативное лечение": муж Русланы Писанки рассказал о последних днях актрисыВидео

16:00

Россия взяла журналиста Хилюка в заложники и упорно не отдает его по непонятным причинам - ГанницкийЭксклюзив

15:58

Как резать мясо на шашлык – вдоль или поперек волокон: эту ошибку совершают даже опытные повара

15:52

"Может прилететь": американцы дали понять Путину, что знают, где находятся бункеры - ЖдановВидео

15:51

Иммунитет клана Путина рушится, Россия теряет контроль над регионами – ПодолякВидео

15:37

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

15:34

"Кремль, спишь?" - "Украинская команда" передала дроны с посланиями оккупантам 204-му батальону ТрО

15:18

Популярная американская актриса Мег Райан удивила жутким видомВидео

15:15

"Украина победит РФ только в сказке": пропутинский премьер Венгрии Орбан "отличился" бредовой мысльюВидео

15:12

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

15:03

"Вы что несете, мрази?": пропагандисты в истерике собачатся из-за "бавовны" в РФВидео

15:01

РФ стягивает в Бахмут "вагнеровцев", чтобы захватить город до 9 мая - МалярВидео

15:00

Гороскоп на завтра 6 мая 2023: Скорпионам - катастрофа с деньгами, Стрельцам - разлука с близкимиВидео

Реклама
14:39

"Поздравляем с 9 мая, Слава Украине": Жданов сделал прогноз об акции БПЛА над Красной площадьюВидео

14:38

Настя Каменских расплакалась прямо на сцене: как Потап поздравил певицуВидео

14:38

В ВСУ опровергли информацию насчет уничтожения ракеты Кинжал комплексом Patriot

14:29

Для чего пьют чай с чабрецом: новые сведения об ароматном напитке приведут в изумлениеВидео

14:15

Пригожин не может захватить Бахмут до 9 мая: в ГУР и ВСУ объяснили, почему "вагнеровцы" будут бежатьВидео

14:09

Фильм ужасов: женщина купила дом, кишащий ядовитыми змеями

13:59

Лунное затмение 5 мая: Влад Росс рассказал, для каких знаков оно будет судьбоноснымВидео

13:27

Уголовник полгода отвоевал в ЧВК Вагнер и по возвращению в РФ с подельниками убил двух аниматоров

13:01

Patriot сбил гиперзвуковой Кинжал: ВСУ перехватывают "неуловимые" ракеты РФ – СМИ

12:56

"Контрнаступление уже началось": в Силах обороны прокомментировали "вбросы"Видео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Жизнь
Тести по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять