"Цинично скрывали потери": Резников рассказал, как РФ отказалась забирать тела своих солдат

Во время переговоров в начале полномасштабного вторжения российская делегация отклонила возможность возвращения тел своих бойцов.

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Резников рассказал, как РФ отказалась забирать тела своих солдат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Во время переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной, которые состоялись в начале полномасштабного российского вторжения – 28 февраля 2022 года, государство-оккупант отказалось забирать тела своих погибших бойцов. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Комарову рассказал министр обороны Алексей Резников.

"Меня поразила циничность россиян. В тот день, когда мы были на переговорах (в Беларуси - ред.), мы уже насчитали где-то 3000 убитых россиян. Вот мы сидим, разговариваем, с той стороны сидят переговорщики. Я им говорю, хорошо, мы договорились о коридорах, о выводе населения, а что мы будем делать с телами ваших погибших?", - рассказал министр.

По словам Резникова, на тот момент российская делегация отклонила возможность решения этого вопроса, объясняя, что они не подтверждают такого количества потерь.

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"Глава делегации РФ возвращается к заместителю министра обороны, а тот говорит: "Мы не подтверждаем, у нас погибло 10 или 20, или 30". Глава делегации поворачивается ко мне: "Мы не подтверждаем". Я говорю, вы то может не подтверждаете, но 3000", - пояснил глава Минобороны.

Через несколько недель после встречи в Беларуси, в Украину приехал глава Красного Креста Петер Маурер, который ранее посетил Москву. На вопрос Резникова, проинформировано ли руководство РФ о реальном количестве погибших захватчиков, а на тот момент их было уже более 10 тысяч, Маурер сказал, что не уверен, что вся информация доходит до российского диктатора Владимира Путина.

"Маурер говорит, то, что "заместитель министра точно знает, я увидел по лицу, думаю, что и министр знает, но я не уверен, что они доносят правду на гору, потому что боятся, потому что не хотят быть киллер-месседжерами". То есть они цинично скрывали правду. На тот момент Путин мог не знать о потерях", - рассказал Резников.

Безумные потери РФ на войне в Украине

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страна-агрессор Россия провалила свое наступление на Бахмут. Оккупационные войска понесли огромные потери. Кирби объявил, что новые рассекреченные данные разведки указывают на то, что российская армия в целом потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч ликвидированных.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, во время лобовых штурмов на Бахмутском направлении страна-агрессор Россия несет потери, которые являются чрезвычайно большими для современных военных условий. Ежедневно ВСУ ликвидируют более сотни российских оккупантов, а безнадежно раненые увеличивают общее количество потерь, поскольку их "лечат" российские медики, которые не могут вернуть их к боевой готовности. Череватый подчеркнул, что вскоре произойдет полная ликвидация "вагнеровцев".

Недавно главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин удивил заявлением о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. Он записал истеричное видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом Пригожин показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Смотрите видео - глава Минобороны Алексей Резников рассказал о перспективах контрнаступления ВСУ:

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