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"Потери просто колоссальные": Череватый заявил, что вскоре произойдет полная ликвидация "вагнеровцев"

Алина Дембицкая
14 апреля 2023, 18:07 обновлено 14 апреля, 18:07
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С каждым днем приближается конец террористической группировки "Вагнер", подчеркнул спикер восточной группировки войск ВСУ.
'Потери просто колоссальные': Череватый заявил, что вскоре произойдет полная ликвидация 'вагнеровцев'
Череватый заявил, что вскоре произойдет полная ликвидация "вагнеровцев" / facebook. com sergij cerevatij, 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

Во время лобовых штурмов на Бахмутском направлении страна-агрессор Россия несет потери, которые являются чрезвычайно большими для современных военных условий. Ежедневно ВСУ ликвидируют более сотни российских оккупантов, а безнадежно раненые увеличивают общее количество потерь, поскольку их "лечат" российские медики, которые не могут вернуть их к боевой готовности. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала "Мы Украина".

По его словам, если речь идет о частной военной компании "Вагнер", то гибель ее наемников чрезвычайно высока, с каждым днем приближается конец этой террористической группировки.

Как отметил Череватый, РФ несет невероятно большие потери в боях за Бахмут, таких, что превышают количество потерь, понесенных любой современной армией в последние десятилетия военных конфликтов.

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"Потери просто колоссальные как для любого современного войска. Можно сказать, только на Бахмутском направлении ежесуточно или в районе сотни, или, как правило, более сотни только убитыми ежесуточно. Счет идет на такие цифры. Раненых или столько же, или больше. А мы знаем, какой у них уровень тактической медицины, так что из тех раненых многие потом еще дополняют эти ряды (ликвидированных. - ред.)", - рассказал он.

Представитель Восточного управления войск ВСУ подчеркнул, что еще хуже ситуация с наемными бойцами компании "Вагнер: их потери постоянно увеличиваются, что может повлечь бесславный конец этой террористической группировки.

"Если говорить о группировке "Вагнер", учитывая, что у них сейчас проблемы с пополнением из тюрем, то если они продолжат такую практику, думаю, что в среднесрочной перспективе можно будет говорить о конце бесславной истории этой террористической группировки", - отметил Череватый.

Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался, что в случае ухода вагнеровцев от города Бахмут Донецкой области фронт посыплется вплоть до российских границ. Он сказал, что отступление российских захватчиков от Бахмута повлечет за собой "эффект пружины". После этого украинские военные прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России".

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

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