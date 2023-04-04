Ликвидация пропагандиста Татарского: в РФ отправили за решетку "подозреваемую" девушку

В "совершении теракта" и убийстве Татарского правоохранители РФ подозревают Дарью Трепову.

В РФ упекли за решетку "подозреваемую" в убийстве Татарского / Коллаж фото t.me/msk1_news, соцсети

В ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского российские правоохранители подозревают Дарью Трепову. Девушку уже упекли за решетку по решению Бесманного суда Москвы. Об этом сообщает BBC.

Дарью отправили под стражу сроком на два месяца. Девушку обвиняют в "совершении теракта", в результате которого был убит Татарский, а также в "незаконном ношении взрывчатки".

Сообщается, что заседание суда проходило в закрытом режиме несмотря на то, что сама Дарья и её адвокат Даниил Берман просили об открытом заседании. В РФ заявили, что "громкое разбирательство может нарушить неприкосновенность частной жизни участников дела".

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Ликвидация Владлена Татарского - что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошёл взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой, которую подозревают в убийстве Татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

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