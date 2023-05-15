'Мы должны быть настороже': Путин может применить химическое оружие в случае успехов ВСУ - Уоллес

Уоллес подчеркнул, что мир должен быть настороже относительно поведения российских военных и диктатора Путина.

https://glavred.info/world/my-dolzhny-byt-nastorozhe-putin-mozhet-primenit-himicheskoe-oruzhie-v-sluchae-uspehov-vsu-uolles-10470535.html Ссылка скопирована

Уоллес заявил, что Путин может применить химическое оружие в случае успехов ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia

Если Вооруженные силы Украины осуществят успешное контрнаступление и освободят временно оккупированные территории, то страна-агрессор Россия может прибегнуть к применению химического оружия. Об этом во время выступления в парламенте сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Independent.

Как отметил Уоллес, Соединенное Королевство очень настороженно относится к предстоящим событиям, поскольку российский диктатор Владимир Путин "может использовать системы нетрадиционного оружия в Украине".

Он вспомнил как Россия применила химическое оружие в Сирии и отравила в Солсбери в марте 2018 года бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

видео дня

"Если контрнаступление будет успешным, президент России Владимир Путин может прибегнуть к системам нетрадиционного оружия, таким как химическое и биологическое оружие, как он сделал в Сирии", - отметил глава Минобороны Британии.

Уоллес подчеркнул, что мир должен быть настороже относительно поведения российских военных и диктатора Путина.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что благодаря помощи западных стран Силы обороны Украины готовы и к наступательным действиям, и к обороне.

"Они (ВСУ, - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и тому подобное, если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - сказал Милли.

Как пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, Киев скрывает от союзников детали предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором Россией война против Украины может завершиться уже к зиме. Секретарь СНБО обратил внимание на то, что план Украины заключается в освобождении всех захваченных территорий от террористов, которые напали на нас.

Смотрите видео о том, как тема контрнаступления ВСУ вызывает ужас и страх в Кремле:

Вас может заинтересовать: