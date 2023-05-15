"Они не видели ничего, кроме Путина": Сотник рассказал, как пропаганда РФ "прожарила" мозг россиянам

Россияне глубоко уверены в том, что Запад якобы хочет их уничтожить и забрать их богатства, подчеркнул журналист.

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Сотник рассказал, как пропаганда РФ "прожарила" мозг россиянам / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

В результате длительной пропагандистской кампании, внедренной российским правительством, у граждан страны-агрессора сформировалось искаженное представление о Западе. Россияне глубоко верят в то, что Запад якобы желает уничтожить их страну и присвоить богатства. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"На мой взгляд, пропаганда ещё сильна и очень прожарила мозг. Потому люди там уверены, что Запад хочет их уничтожить, забрать их богатства, вот он заберёт себе Украину и станет ближе к российским границам, Запад и так уже стал сильнее, вот и Финляндия уже вступила в НАТО. Все эти паттерны работают, заставляют глубинариев ощетиниться и с ещё большим ожесточением воспринимать западный мир. Они даже представить себе не могут, что США живут и даже не думают о том, как бы захватить сортир Марьванны. Они не понимают, что Штаты технологически развиты и самодостаточны, в том числе и в плане полезных ископаемых. Это была советская пропаганда, умноженная на десять, а, может, и не умноженная, но она попала в ослабленные мозги и взросла таким пышным цветом, что её никак не выкорчевать", - заметил Сотник.

По его словам, проблема заключается в том, что это население РФ со своими великоимперскими паттернами ходит по кругу.

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"Можно было бы сказать: ладно, вымрет это поколение, появится новое, молодое. Но какое "молодое"? За 23 года при Путине уже выросло два поколения! Они не видели ничего, кроме Путина, и не слышали ничего, кроме пропаганды. Эти молодые люди – конченые "совки", совкопитеки. Как быть с ними? Будем ждать, пока и они вымрут? Сейчас их прожаривают, когда они бегут захватывать Украину. Они бегут на Киев, но спотыкаются под Бахмутом и превращаются в удобрения. Но всех их не прожаришь, их много", - подчеркнул журналист.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите интервью с Александром Сотником:

Пропаганда РФ о войне в Украине

Напомним, ранее помощник директора страны-оккупанта России Путина Владимир Мединский разразился пропагандой о войне против Украины. Мол, у РФ с Украиной "никакого конфликта" нет, и она якобы является "неотъемлемой частью русского мира". При этом он сказал, что полномасштабное нападение было неизбежным. Мол, это "война империи против колонии".

"Я не испытываю ненависти к украинскому народу и Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много крови намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я чувствую огромную любовь к этой земле и ее истории, и ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина - это неотъемлемая часть русского мира...",- нафантазировал Мединский.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее опубликовал свое новое фантастическое произведение, наполненное абсурдом о будущем Украины и Запада. Мол, Украина "никому не нужна", а Запад, мол,"ожидает Запад".

"Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет", - мечтательно написал Медведев.

О том, будет ли существовать страна-оккупант Россия и какой она будет по результатам войны против Украины, Медведев почему-то промолчал.

Как отметил журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий, пропаганда в стране-агрессоре России является не просто инструментом влияния на граждан, но и служит главным инструментом обслуживания текущей власти. Она скрывает большие решения, которые принимает лишь маленькая группа людей, и обеспечивает разделение ответственности на случай негативных последствий.

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