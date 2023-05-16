Путин может попытаться оккупировать Беларусь под прикрытием договора о Союзном государстве - Санников

Белорусский политический деятель подчеркнул, что договор о так называемом Союзном государстве по всем международным правилам не имеет юридической силы.

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Путин может попробовать оккупировать Беларусь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к оккупации территории Беларуси под прикрытием договора о так называемом Союзном государстве. Такое мнение в интервью Главреду высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Как отметил Санников, договор о так называемом Союзном государстве, который был заключен между страной-агрессором Россией и Беларусью еще в 1997 году, по всем международным правилам не имеет юридической силы. Однако Запад должен быть бдительным и не допустить каких-либо попыток оккупации Беларуси под прикрытием Союзного государства, особенно сейчас, когда самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко не признан никем в мире.

"Этим договором могут воспользоваться, поэтому эта бумажка сразу вызвала у нас серьезную тревогу. И мы говорили, что нельзя ни в коем случае даже пытаться признавать его действующим. Могут быть намерения у Кремля вплоть до военного положения на территории Беларуси", - сказал он.

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Белорусский политический деятель подчеркнул, что все это связано с войной и агрессией, развязанной против Украины. А также с тем, что по-прежнему лакомым куском для Путина является Киев. Это видно и по бомбардировкам, и по тому, что просачивается в печать.

"Киев для Путина – это цель номер один. И она, к сожалению, остается. Казалось бы, в разные периоды все вокруг Киева успокаивалось, но все равно последние дни подтвердили, что это – та цель, без которой Путин не мыслит продолжения военных действий", - отметил Санников.

Кто такой Андрей Санников Андре́й Оле́гович Са́нников (белор. Андрэй Алегавіч Саннікаў; 8 марта 1954, Минск) — белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Напомним, недавно Андрей Санников заявил, что безопасность Европы сейчас в руках Украины, поэтому Запад должен продолжить оказывать украинцам военную помощь. Так же от Украины сейчас зависит и ситуация в Беларуси. Но в то же время белорусы могли бы сделать так, чтобы нынешняя война против украинцев завершилась, если бы сами вступили в боевые действия против страны-агрессора России. Если Беларусь не сделает этого, то рано или поздно Россия начнет войну и против нее.

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая в Москве понял, что Александр Лукашенко действительно болен, и теперь президент РФ опасается того, что Беларусь выйдет из-под влияния РФ в случае смерти своего самопровозглашенного президента. Чтобы исключить этот вариант, в Кремле якобы снова рассматривают сценарий поглощения Беларуси.

Смотрите видеоинтервью Санникова Главреду, в котором он рассказал о том, выгодно ли Кремлю устранять Лукашенко, имеет ли белорусский диктатор двойников, и что будет с Беларусью в случае ухода Лукашенко от власти:

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