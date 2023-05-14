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"Плевать они хотели на жертвы": Сотник рассказал, как власти РФ скрывают масштаб погибших оккупантов

Алина Дембицкая
14 мая 2023, 03:00
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Журналист подчеркнул, что акция "Бессмертный полк" стала работать в обратную сторону – на негатив.
Александр Сотник, Путин, россияне
Сотник рассказал, как власти РФ скрывают масштаб погибших оккупантов / Фейсбук Александра Сотника, kremlin.ru

Во время парада по случаю Дня Победы во всех городах страны-агрессора России отменили шествие "Бессмертный полк". Таким образом власти РФ пытаются скрыть масштаб погибших на войне против Украины солдат. Такое мнение в интервью Главреду высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Как отметил Сотник, шествие "Бессмертный полк" было отменено точно не из-за того, что переживали за людей. Властям РФ безразлично на то, что в толпу вдруг может прилететь какой-то беспилотник.

"Плевать они хотели на эти жертвы, они сами прожаривают население с открытой душой", - подчеркнул журналист.

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По его словам, причина в другом. Акция "Бессмертный полк" стала работать в обратную сторону – на негатив. Вот и не захотели, чтобы на эту акцию вышли люди с портретами своих мужей и сыновей, которые недавно погибли.

"Так из акции, которая работает на пропаганду, она могла бы превратиться в ту, которая работает против путинской пропаганды. Ведь многие смогли бы увидеть тот масштаб погибших и пропавших без вести "наших мальчиков" и ужаснуться. Мне кажется, именно поэтому была отменена эта акция", - сказал Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Потери России на войне против Украины

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российская армия в целом потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч ликвидированных. Почти половина ликвидированных - это бойцы ЧВК "Вагнера". Часть из них являются заключенными, которых освободили из тюрьмы для того, чтобы послать на фронт.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, во время боев на Востоке бывают дни, когда Россия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но меньше с тем", - рассказала она.

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин удивил заявлением о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. Он записал истеричное видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом Пригожин показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Смотрите интервью с Александром Сотником:

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