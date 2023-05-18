'Возраст, стресс, работа вредная': в ГУР рассказали, насколько серьезная болезнь у Лукашенко

Юсов отметил, что Путин не имеет планов на случай смерти Лукашенко, однако физическая смерть белорусского диктатора будет иметь последствия для РФ.

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В ГУР рассказали, насколько серьезная болезнь у Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас действительно болеет. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин не имеет планов на случай его смерти. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Возраст, стресс, работа вредная... Да, болеет", - сказал Юсов, когда его попросили прокомментировать информацию о возможной болезни Лукашенко.

Однако, по мнению представителя украинской разведки, у белорусского диктатора не слишком серьезная болезнь.

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"Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов, здесь ставку надо делать не на состояние здоровья, а на более сложные геополитические процессы", - отметил Юсов.

Вместе с тем, по его словам, российский диктатор Владимир Путин не имеет планов на случай смерти Лукашенко. В то же время Юсов отметил, что в любом случае физическая смерть белорусского диктатора будет иметь последствия для страны-агрессора России. "Я думаю, что это будет кризисная ситуация", - сказал он.

Представитель ГУР отметил, что Лукашенко иногда болеет, потому что, в отличие от Путина, у него нет двойников. В то же время Юсов выразил сомнение в том, что настоящий президент РФ жив.

"Лукашенко, например, настоящий. У него двойника нет, поэтому он иногда болеет. Что касается Путина, мы понимаем технологию использования двойников, знаем примерно, чем друг от друга отличается. А настоящий ли он, это покажет экспертиза, которая обязательно будет на международном трибунале", - добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

15 мая белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая. В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.

Смотрите видео о том, как Россия может отобрать власть у Лукашенко на фоне болезни:

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