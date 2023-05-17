Одна из стран СНГ все больше боится нападения России: Reuters удивил подробностями

Отношение к Москве ухудшается на фоне войны государства-террориста России против Украины.

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В Казахстане опасаются российского вторжения / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

За последние шесть месяцев количество жителей Казахстана, считающих, что государство-агрессор Россия может начать войну против их страны, выросло вдвое.

Как пишет Reuters, отношение к Москве ухудшается на фоне войны России против Украины. Согласно опросу 1100 респондентов, проведенному с 3 по 12 мая неправительственными организациями MediaNet и PaperLab, почти 60% людей нейтрально относятся к войне, 12,8% поддерживают Россию и 21,1% поддерживают Украину. Аналогичные результаты опроса были в декабре прошлого года.

Однако количество людей, которые считают, что страна-оккупант Россия может вторгнуться в Казахстан, выросло с 8,3% до 15% по сравнению с предыдущим опросом.

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Почти треть опрошенных заявила, что их восприятие России ухудшилось из-за войны. Впрочем, у более половины казахов отношение к РФ не изменилось. Для 4,7% респондентов оно улучшилось.

Стоит заметить, что 20-миллионная страна Центральной Азии имеет тесные исторические, экономические и безопасностные связи с Москвой, но сохраняет нейтралитет, отказываясь признать аннексию Россией части территории Украины. Кроме того, Астана имеет тесные связи с Китаем, который вложил сотни миллиардов долларов в свою нефтегазовую промышленность.

Россия хочет напасть на другие страны после Украины

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае, если бы страна-агрессор Россия смогла захватить Украину, то российский диктатор Владимир Путин не остановился бы только на нашем государстве. Следующей целью оккупантов стал бы Казахстан.

"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина получилось захватить территорию нашей страны, то следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами", - сказал Данилов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующими целями страны-агрессора России может стать Молдова и страны Балтии.

"Нравится это странам Запада или нет, вы – страны НАТО. А я точно знаю, что если Украина упадет, следующей будет Молдова, будут балтийские страны. Балтийские страны – страны НАТО. И когда, не дай бог, они будут захвачены. Мы их уважаем и любим, но если Путин придет в страны НАТО, то вам придется отправлять своих детей, родителей на войну", - отметил президент.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

Смотрите видео о том, как война лишила Россию всего современного оружия, а у ВСУ его все больше:

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